Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Війна за землю: на Черкащині люди вимагають справедливого розподілу паїв

Аграрії трьох сіл Черкащини перекрили дорогу міжнародного значення Київ-Одеса. Вони вимагають приватизації колишньої колгоспної землі та звинувачують очільницю обласного Держгеокадастру в навмисному зволіканні і невиконанні рішення суду.

Бюджетників та атовців у селі Ягубець – 305 пайовиків. Хочуть, аби справедливо розділили 1800 гектарів землі. Але вже п’ять років через тяганину в обласному Держгеокадастрі не можуть її приватизувати. Така ж проблема ще в жителів з двох сіл на Черкащині – Родниківка та Зоряне.

Люди підрахували: щороку втрачають у середньому по 20 тис. грн на шести гектарах через те, що земля незаконна, бо не приватизована. Водночас, якщо місцевим людям до землі зась – то обласний Держгеокадастр вирішив землю таки віддати, однак узагалі мешканцям інших областей.

Читайте: Провал державної підтримки аграріїв: причини та шляхи вирішення

Очільниця Держгеокадастру каже, що люди мають право на землю, однак у межах закону. А якраз з цим проблеми, хоча чому не місцевим землю роздають – не пояснює.

У Черкаські обласній раді кажуть – проблеми із виділенням землі є в багатьох районах області. Просять втрутитися президента і прем’єра, а правоохоронні органи – перевірити діяльність управління Держгеокадастру і звільнити керівника.

Після перекриття траси облрада зробила перший крок до вирішення питання – очільницю Держгеокадастру Черкаської області звільнила. Однак, чи зрушиться проблема з місця – невідомо.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Запорізькій області страйкували аграрії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Запоріжжі скандал із земельними ділянками для ветеранів АТО
Як із забутого села зробили процвітаюче – приклад Заболотців
Над Землею пролетів небезпечний астероїд
Без хімікатів і з голландського насіння: як вирощують ранні огірки на Закарпатті
Сучасне обладнання і навіть кулер з водою: кабінет сімейного лікаря на Прикарпатті
Скільки людей живе на Землі і середня тривалість життя – звіт ООН
Три місяці без зарплат та посівна під загрозою: у Запорізькій області страйкують аграрії
Як обрати насіння: на що звернути увагу та ціна

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка