Війна за землю: на Черкащині люди вимагають справедливого розподілу паїв

Аграрії трьох сіл Черкащини перекрили дорогу міжнародного значення Київ-Одеса. Вони вимагають приватизації колишньої колгоспної землі та звинувачують очільницю обласного Держгеокадастру в навмисному зволіканні і невиконанні рішення суду.

Бюджетників та атовців у селі Ягубець – 305 пайовиків. Хочуть, аби справедливо розділили 1800 гектарів землі. Але вже п’ять років через тяганину в обласному Держгеокадастрі не можуть її приватизувати. Така ж проблема ще в жителів з двох сіл на Черкащині – Родниківка та Зоряне.

Люди підрахували: щороку втрачають у середньому по 20 тис. грн на шести гектарах через те, що земля незаконна, бо не приватизована. Водночас, якщо місцевим людям до землі зась – то обласний Держгеокадастр вирішив землю таки віддати, однак узагалі мешканцям інших областей.

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Очільниця Держгеокадастру каже, що люди мають право на землю, однак у межах закону. А якраз з цим проблеми, хоча чому не місцевим землю роздають – не пояснює.

У Черкаські обласній раді кажуть – проблеми із виділенням землі є в багатьох районах області. Просять втрутитися президента і прем’єра, а правоохоронні органи – перевірити діяльність управління Держгеокадастру і звільнити керівника.

Після перекриття траси облрада зробила перший крок до вирішення питання – очільницю Держгеокадастру Черкаської області звільнила. Однак, чи зрушиться проблема з місця – невідомо.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Запорізькій області страйкували аграрії.

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