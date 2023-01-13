Ночь в Соледаре была горячей – Маляр
Ночью 13 января в Соледаре Донецкой области шли бои.
О том, как прошла ночь в городе, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
– Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои, – сообщила Анна Маляр.
По словам заместителя министра обороны Украины, враг бросил едва ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.
– Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим. Сомнений нет, – заверила Анна Маляр.
РФ стремится к контролю над Соледаром, чтобы иметь доступ к автодороге Т 0513, что пролегает по территории Краматорского и Бахмутского районов через Лиман – Северск – Бахмут и оккупированную Горловку.
В частности, эта трасса является логистическим путем для поставок в Бахмут, что южнее от Соледара.
Сам Соледар имеет ряд укрепленных районов и заводы, где добывают соль, поэтому город имеет стратегическое значение для врага, учитывая намерения оккупантов захватить Донецкую область.
В то же время аналитики Института изучения войны убеждены, что в российском информационном пространстве преувеличивают значение Соледара, который в лучшем случае может быть “пирровой тактической победой России”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 324-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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