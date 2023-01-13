Війська РФ не захопили Соледар, тривають важкі бої – Череватий

Російські окупаційні війська не контролюють місто Соледар Донецької області. Тож заяви міністерства оборони РФ про начебто захоплення цього населеного пункту “увечері 12 січня” не відповідають дійсності.

Про це речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив ведучому загальнонаціонального телемарафону на ICTV Вадиму Карп’яку.

За словами Череватого, в Соледарі тривають важкі бої. Збройні сили України тримають оборону проти ворожих підрозділів, зокрема проти найманців ПВК Вагнера та інших спецпідрозділів РФ.

Лише за останню добу ворог здійснив десятки обстрілів з різних видів артилерії.

– Йдуть важкі бої… Ворог спеціально розганяє навколо цього інформаційно великий шум, виставляючи це як “надздобуток”, намагається посіяти серед українського населення зневіру у власних Збройних силах, – зазначив Череватий.

Він пояснив, що на полі бою відбувається позиційна війна, і можуть бути невеликі відступи чи маневри в ту або іншу сторону. Проте це не потрібно сприймати, “як якусь велику поразку”.

Речник наголосив, що потрібно вірити в ЗСУ та пам’ятати, що протягом повномасштабної війни ворог неодноразово заявляв про “захоплення” певних населених пунктів, і ці заяви виявлялися фейковими.

– Збройні сили України в неймовірно важких погодних умовах, під вогнем противника тримають (оборону, – Ред.). Ситуація на контролі головнокомандувача, командувача Східного угруповання військ, – додав Череватий.

Коментуючи погодні умови в районі Соледара, він поінформував, що там зараз морози, через які ЗСУ нелегко тримати оборону. Командування на логістичному рівні намагається допомогти українським військам на цій ділянці фронту.

Крім того, Череватий пояснив, чому російські загарбники брешуть про захоплення Соледара. За його словами, окупантам конче необхідна хоча б якась перемога на Сході, а в них фактично немає жодної. З більшості населених пунктів, які військам РФ вдалося захопити на початку повномасштабного вторгнення, ЗСУ вже їх вибили.

Череватий додав, що Соледар – це в першу чергу зона відповідальності ПВК Вагнера, власник якої Євгеній Пригожин “прагне набути певної суб’єктності”. Він намагається позиціонувати своїх найманців як ключову силу, яка “нібито вже взяла Соледар”.

Сергій Череватий спростував заяви РФ про “захоплення” Соледара і в коментарі виданню РБК-Україна. Він наголосив, що подібні твердження не відповідають дійсності, і в місті тривають бої.

Сьогодні зранку заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що вночі 13 січня в Соледарі точилися бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на Донецький напрямок, підтримує високу інтенсивність наступу. Водночас українські воїни відважно намагаються втримати оборону.

В Офісі президента України поінформували, що Росія могла втратити під Бахмутом та Соледаром до 20 тис. солдатів. Проте агресор втрат не рахує.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.