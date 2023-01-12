Январь, 12 в 21:12

Оккупационные войска РФ пытаются окружить и захватить Соледар в Донецкой области, сломав оборону украинских защитников.

Бахмут и Соледар являются главными целями российских оккупантов, которые пытаются захватить Донецкую область в пределах административной границы, сообщили в Генштабе ВСУ.

Контроль над городом означает доступ к автодороге Т 0513, пролегающей по территории Краматорского и Бахмутского районов через Лиман — Северск — Бахмут и оккупированную Горловку. В частности, указанная трасса является логистическим путем для поставок в Бахмут, который находится к югу от Соледара.

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Сам Соледар Донецкой области имеет ряд укрепленных районов и заводы, где добывают соль, поэтому город имеет стратегическое значение для врага, учитывая их намерения захватить Донецкую область.

Какова текущая ситуация в Бахмуте и Соледаре Донецкой области на вечер 12 января — читайте в материале на Фактах ICTV.

Что говорят ВСУ и власти Украины

Сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои. Накануне сообщалось, что украинские Силы специальных операций, артиллеристы и ракетчики ликвидировали более 100 оккупантов в районе Соледара Донецкой области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что несмотря на кровопролитные бои, защитники Соледара продолжают держать оборону города, а враг имеет много потерь.

— Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага — прорвать оборону наших войск и захватить город, — сообщила она.

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По словам Маляр, со стороны россиян также продолжаются попытки окружить Бахмут. Для этого враг использует отряды наемников из частной военной компании Вагнера и регулярные войска ВС РФ.

Ранее представитель Восточной группировки Вооруженных сил Сергей Череватый говорил, что украинские воины в борьбе с оккупантами пытаются максимально истощить россиян у Соледара, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.

По его словам, россиянам нужно демонстрировать хоть какой-то успех, потому что сейчас они страдают от системных ударов по инфраструктуре и логистике.

— Иначе говоря, они несут потери перед внутренней аудиторией, а еще больше — перед внешней, — пояснил Сергей Череватый.

Представитель Восточной группировки войск говорит, что враг привлек к боям за Соледар наиболее подготовленные подразделения ЧВК Вагнера.

Украинское военное командование мониторит ситуацию на этом направлении, чтобы принять решение, которое поможет укрепить оборону города без больших потерь личного состава и контратаковать вражеское наступление, добавил он.

Военные из 46 отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) (старое название — 46 десантно-штурмовая бригада), которые защищают город, опровергли заявления россиян о своем окружении и уверяют, что оккупанты не знают реальной обстановки.

— Сейчас различные подразделения бригады самостоятельно ведут бои на окраине и в центре города. В тяжелых условиях. Под постоянным огневым воздействием артиллерии. Именно в наших подразделениях нет случаев окружения и сдачи в плен, — сообщили военные.

По их словам, сейчас в Соледаре Донецкой области практически нет связи, а украинские подразделения ведут бои самостоятельно. В частности, военные говорят, что все проблемы со снабжением решают за счет трофеев, которые получают от оккупантов.

Впоследствии бойцы из 46 ОАэМБр заявили, что россияне “очень хорошо умеют бегать в обратную сторону”.

— Работаем. Проводим контратаки. После нескольких дней отступления есть даже небольшое продвижение вперед. Обстановка: 1. Железнодорожная станция наша. 2. Рудник наш. 3. Ждем помощи, — написали они.

Президент Владимир Зеленский 12 января провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где особое внимание было уделено боям в Соледаре и Бахмуте.

— Подчеркиваю: подразделения, которые защищают эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно, — сказал украинский лидер.

Члены Ставки также обсудили укрепление Сил обороны техникой и вооружением, которые поступают от партнеров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что президент Зеленский лично руководит вопросом о поставках вооружения на восточные направления фронта.

Советник Офиса президента Алексей Арестович говорит, что захватчики из армии РФ имеют огневой контроль над трассой Бахмут — Соледар в Донецкой области. Это, по его словам, затрудняет поставки в город, поскольку враг может обстреливать автомобили, которые проезжают по автодороге.

Кроме того, Арестович заявил, что восточные окраины Соледара Донецкой области находятся под контролем оккупантов.

Карта боевых действий

Что говорят российские оккупанты

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин говорит, что за последние дни его наемники захватили территорию Соледара и окружили город, а в районах внутри идут бои.

По словам Пригожина от 9 января, якобы “исключительно подразделения ЧВК Вагнера” воюют в боях за Соледар Донецкой области. Повар Путина, как еще называют Пригожина, также говорил, что его наемники ведут бои за здание городской администрации Соледара.

Зато российский военный преступник и бывший сотрудник ФСБ РФ Игорь Стрелков (Гиркин) признал, что Соледар сейчас находится под контролем Украины.

Что говорят на Западе

Институт изучения войны (ISW), расположенный в Соединенных Штатах, пишет, что главарь вагнеровцев Пригожин пытается выставить “успехи” в Соледаре, чтобы укрепить репутацию своей ЧВК среди российской аудитории.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по состоянию на вечер 11 января он не может подтвердить заявления россиян о “взятии” Соледара.

По его словам, украинские Вооруженные силы контролируют город, но там идут “очень динамичные бои”, а контроль над районами Соледара Донецкой области переходит из одних рук в другие в условиях жесткой борьбы.

В то же время британское Министерство обороны заявило, что военное руководство россиян использует в боях под Соледаром и в районе Кременной десантников из регулярных войск ВС РФ, которые осенью сбежали из-под Херсона.

Количество гражданских в Соледаре

В Соледаре Донецкой области по состоянию на сейчас находится более 500 гражданских лиц. По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, все люди, которые имели желание уехать из Соледара до наиболее горячего периода, имели возможность это сделать.

— Сейчас в Соледаре остается 559 человек… В том числе 15 детей. Это люди, которые до 5 января имели возможность эвакуироваться. Люди, которые до того, как город был закрыт в связи с атаками врага, не имели никакого желания выезжать, — пояснил Кириленко.

Фото: Maxar Technologies