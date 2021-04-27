Войска РФ в любой момент могут вернуться к нашим границам — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сегодня инспектировал позиции украинских военных на административной границе с временно оккупированным Крымом на Херсонщине.

Глава государства подчеркнул, что, учитывая поведение России, очень важно и на передовой, и в резерве видеть состояние нашей армии, как техническое, так и психологическое.

— Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не означает, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны, — сказал Зеленский.

Отвод войск РФ от границы

В России заявили, что отведут войска от украинской границы, но оставят всю военную технику 41-й армии в развернутом полевом лагере под Воронежем.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, техника пробудет под Воронежем как минимум до сентября, а после — примет участие в военных учениях Запад-2021.

Исследователи Conflict Intelligence Team утверждают, что войска можно перебросить к месту дислокации техники за считанные дни, что оставляет угрозу вторжения на территорию Украины.

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