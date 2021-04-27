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Війська РФ у будь-який момент можуть повернутися до наших кордонів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський сьогодні інспектував позиції українських військових на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом на Херсонщині.

Глава держави наголосив, що з огляду на поведінку Росії дуже важливо і на передовій, і в резерві бачити стан нашої армії, як технічний, так і психологічний.

— Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять, не означає, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни, – сказав Зеленський.

Відведення військ РФ від кордону

У Росії заявили, що відведуть війська від українського кордону, але залишать всю військову техніку 41-ої армії в розгорнутому польовому таборі під Воронежем.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, техніка пробуде під Воронежем щонайменше до вересня, а після – візьме участь у військових навчаннях Захід-2021.

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Дослідники Conflict Intelligence Team стверджують, що війська можна перекинути до місця дислокації техніки за лічені дні, що залишає загрозу вторгнення на територію України.

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