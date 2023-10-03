Военная помощь, восстановление и членство Украины в ЕС: что обсудили на встрече МИД ЕС в Киеве

Активизировать работу над юридическими формулировками, чтобы Украина смогла получить арестованные российские активы и начать предметную работу над 12 пакетом антироссийских санкций – с таким призывом обратился к министрам иностранных дел ЕС главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба. Министры съехались в Киев на неформальную встречу.

Встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве – историческая, ведь ее впервые проводят вне Евросоюза. Это демонстрация поддержки Украине, убежден глава МИД.

– Это историческое событие, потому что впервые в истории Совет министров иностранных дел собирается за пределами своих нынешних границ Европейского Союза, но в пределах будущих границ Европейского Союза, и это само по себе является посланием о поддержке. Я очень благодарен за поддержку, которую Евросоюз оказывает Украине, – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Военная поддержка, мирная формула Владимира Зеленского и путь евроинтеграции – одни из ведущих тем встречи. Но главное – это жест приверженности, который демонстрирует ЕС, сказал Жозеп Боррель.

– Эта война имеет глубокие последствия для всего мира. Но для нас, европейцев, это реальная угроза. Возможно, это не понятно всем в мире. Но нам это так кажется. Позвольте мне повториться – это реальная угроза. Именно поэтому мы должны продолжать поддержку, – отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Украинские военные нуждаются в качественном оружии, – убеждена исполняющая обязанности министра иностранных дел Нидерландов. Ганке Брюинс Слот также призвала привлечь россиян к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Россия подрывает продовольственную безопасность, а ее регулярные атаки на южные порты – это военные преступления, которые угрожают и Румынии, считает министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску. Она добавила, что ее страна продолжит помогать Украине с транзитом зерновых и напомнила, что в настоящее время через пути солидарности в Румынии провезли до 25 млн тонн украинского зерна. В то же время, Украина призвала европейские страны присоединиться к зерновому коридору без России.

Создать зонтик противовоздушной обороны и защитить критическую инфраструктуру Украины призвала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Также она уверена: Украине место в Евросоюзе.

Кроме военной помощи, важно и восстановление Украины. Дания анонсировала на этой неделе открытие представительства по восстановлению в Николаеве, а Латвия готова отстроить социальную инфраструктуру Черниговщины. Украинский президент благодарен европейцам за поддержку и заявил, что следующими шагами должна стать активная оборонная поддержка и присоединение новых стран к формуле мира.

– Я уверен, что Украина и весь свободный мир способны победить в этом противостоянии. Но наша с вами победа напрямую зависит от нашего с вами сотрудничества: чем больше будет наших с вами сильных и принципиальных шагов, тем быстрее закончится война. Справедливо закончится, – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Заседание, которое собрало европейских чиновников в Киеве – неформальное, поэтому и финальные решения будут приняты позже. Впрочем, уже сейчас европейское сообщество обещает и в дальнейшем поддерживать Украину в войне с российской агрессией. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи заявил, что в европейских столицах существует консенсус по поводу будущего членства Украины.

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