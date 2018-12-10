Военная техника и тренажеры: обучение резервистов с командованием Запад

На Ровенском полигоне оперативного командования Запад – боевые учения. Вместе с опытными бойцами 24-й бригады стрелять из ракетно-артиллерийских комплексов и установок учатся и резервисты первой очереди. Вспоминают свои навыки на специальном тренажере. Цель таких учений неизменна – повысить уровень боеспособности бригад, чтобы в случае чего – дать достойный отпор врагу.

Бойцы ракетно-артиллерийского дивизиона 24-й бригады оттачивают боевую стрельбу. Оружие в руках серьезное – зенитно-ракетные комплексы и установки.

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Со всеми резервистами работают инструкторы. Они помогают последним вспомнить навыки обращения с оружием. Пока одни работают с военной техникой, другие учатся с тренажером. Он является прототипом передвижного зенитно-ракетного комплекса Игла-1, предназначенного для уничтожения воздушных целей.

Сюда резервисты приехали на 2 недели. Главная цель таких учений – держать военных в тонусе. И повысить боеспособность бойцов. Чтобы в случае необходимости, они встали на защиту государства от агрессора.

К слову, помощь раненому и бег с препятствиями – обучение резервистов в Десне.

Опубликовано Декабрь, 10 в 10:40



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