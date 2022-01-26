Военные начали испытания ракетного комплекса Нептун

Первая украинская серийная пусковая установка противокорабельного комплекса Нептун, смонтированная на шасси Tatra T 815 8х8, проходит ходовые испытания. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

Разработчик установки противокорабельного комплекса представляет собой государственное конструкторское бюро “Луч”. Минобороны Украины и конструкторское бюро в 2020 году подписали контракт на изготовление Нептунов.

Технические характеристики Нептуна:

Дальность стрельбы – до 300 км;

максимальный боекомплект комплекса – 72 единиц;

интервал пуска в залпе – от 3 до 5 с.

Максимальная скорость движения:

по шоссе – 70 км/ч;

по грунтовым дорогам – 20 км/ч;

время развертывания комплекса на новой позиции – до 15 мин;

диапазон высот полета ракет над гребнем волн на конечном участке траектории – от 3 до 10 м.

Передача Нептуна военно-морским силам Украины планируется на первый квартал 2022 года. В состав дивизиона будет входить 19 спецмашин.

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