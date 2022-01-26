Военные начали испытания ракетного комплекса Нептун
Первая украинская серийная пусковая установка противокорабельного комплекса Нептун, смонтированная на шасси Tatra T 815 8х8, проходит ходовые испытания. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.
Разработчик установки противокорабельного комплекса представляет собой государственное конструкторское бюро “Луч”. Минобороны Украины и конструкторское бюро в 2020 году подписали контракт на изготовление Нептунов.
Технические характеристики Нептуна:
- Дальность стрельбы – до 300 км;
- максимальный боекомплект комплекса – 72 единиц;
- интервал пуска в залпе – от 3 до 5 с.
Максимальная скорость движения:
- по шоссе – 70 км/ч;
- по грунтовым дорогам – 20 км/ч;
- время развертывания комплекса на новой позиции – до 15 мин;
- диапазон высот полета ракет над гребнем волн на конечном участке траектории – от 3 до 10 м.
Передача Нептуна военно-морским силам Украины планируется на первый квартал 2022 года. В состав дивизиона будет входить 19 спецмашин.
2022-01-26
Теги: ракети, Укроборонпром