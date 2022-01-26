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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Військові розпочали випробування ракетного комплексу Нептун

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Перша українська серійна пускова установка протикорабельного комплексу Нептун, що змонтована на шасі Tatra T 815 8х8, проходить ходові випробування. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Розробник установки протикорабельного комплексу є державне конструкторське бюро “Луч”. Міноборони України та конструкторське бюро у 2020 році підписали контракт на виготовлення Нептунів.

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Технічні характеристики Нептуна:

  • дальність стрільби – до 300 км;
  • максимальний боєкомплект комплексу – 72 одиниць;
  • інтервал пуску в залпі – від 3 до 5 с.

Максимальна швидкість руху:

  • по шосе – 70 км/год;
  • по ґрунтових дорогах – 20 км/год;
  • час розгортання комплексу на новій позиції – до 15 хв;
  • діапазон висот польоту ракет над гребенем хвиль на кінцевій ділянці траєкторії – від 3 до 10 м.

Передача Нептуна Військово-морським силам України планується на перший квартал 2022 року. До складу дивізіону входитиме 19 спецмашин.

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