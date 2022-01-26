Військові розпочали випробування ракетного комплексу Нептун
Перша українська серійна пускова установка протикорабельного комплексу Нептун, що змонтована на шасі Tatra T 815 8х8, проходить ходові випробування. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.
Розробник установки протикорабельного комплексу є державне конструкторське бюро “Луч”. Міноборони України та конструкторське бюро у 2020 році підписали контракт на виготовлення Нептунів.
Технічні характеристики Нептуна:
- дальність стрільби – до 300 км;
- максимальний боєкомплект комплексу – 72 одиниць;
- інтервал пуску в залпі – від 3 до 5 с.
Максимальна швидкість руху:
- по шосе – 70 км/год;
- по ґрунтових дорогах – 20 км/год;
- час розгортання комплексу на новій позиції – до 15 хв;
- діапазон висот польоту ракет над гребенем хвиль на кінцевій ділянці траєкторії – від 3 до 10 м.
Передача Нептуна Військово-морським силам України планується на перший квартал 2022 року. До складу дивізіону входитиме 19 спецмашин.
2022-01-26
Теги: ракети, Укроборонпром