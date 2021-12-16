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Факты / Украина / Политика

Стало известно, когда в Украине появятся береговые ракетные войска

Наташа Тарчевська редактор ленты
Стало известно, когда в Украине появятся береговые ракетные войска

В Украине планируется создание нового рода войск. До 2026 года побережья страны с воздуха будут прикрывать береговые ракетные войска.

Об этом 15 декабря заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа. Во время подведения итогов деятельности за год он отметил роль государств-членов НАТО в росте боевых способностей украинского военного флота.

В состав береговых ракетных войск Украины войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса Нептун.

– Ко второму кварталу 2022 года будет полностью сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство, – говорится в сообщении.

360МЦ Нептун – отечественный ракетный комплекс крылатых ракет наземного базирования (с противокорабельной ракетой).

Его ракеты способны обезвредить такие боевые корабли, как крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантные и танкодесантные корабли. Как отмечают эксперты, Нептун практичен в управлении и почти незаметен для вражеских радаров.

В конце августа этого года ракетный комплекс 360МЦ Нептун был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Если состоится запуск серийного производства комплексов Нептун, то они станут неотъемлемой частью сдерживающего оружия ВСУ.

Источник: Минобороны

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