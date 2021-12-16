Стало известно, когда в Украине появятся береговые ракетные войска

В Украине планируется создание нового рода войск. До 2026 года побережья страны с воздуха будут прикрывать береговые ракетные войска.

Об этом 15 декабря заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа. Во время подведения итогов деятельности за год он отметил роль государств-членов НАТО в росте боевых способностей украинского военного флота.

В состав береговых ракетных войск Украины войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса Нептун.

– Ко второму кварталу 2022 года будет полностью сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство, – говорится в сообщении.

360МЦ Нептун – отечественный ракетный комплекс крылатых ракет наземного базирования (с противокорабельной ракетой).

Его ракеты способны обезвредить такие боевые корабли, как крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантные и танкодесантные корабли. Как отмечают эксперты, Нептун практичен в управлении и почти незаметен для вражеских радаров.

В конце августа этого года ракетный комплекс 360МЦ Нептун был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Если состоится запуск серийного производства комплексов Нептун, то они станут неотъемлемой частью сдерживающего оружия ВСУ.