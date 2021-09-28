Военные из 15 стран: как проходят учения Объединенные усилия 2021 и Rapid Trident

На Львовщине продолжается активная фаза двух масштабных военных учений Rapid Trident и Объединенные усилия 2021. Для совместных учебно-боевых задач привлечены воинские подразделения 15 стран, среди них — 11 стран-членов НАТО и четыре страны-партнеры.

Это тысячи военнослужащих и сотни боевой техники, в частности истребители, вертолеты, бронетранспортеры и БМП.

Во время Rapid Trident 2021 состоялось совместное десантирование войск Вооруженных сил Украины и военнослужащих США. Для отработки прыжков с высоты 400 м привлекли американскую авиацию и использовали их парашютные системы.

— Не тяжело было, наши партнеры из США, качественное обучение. И в принципе ничего сложного нет вообще. Вся подготовка почти подобна к нашей, — рассказал военнослужащий Денис.

Особенность нынешней подготовки — оценка подразделений в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

— Шесть подразделений украинских. Они оцениваются сейчас и если они успешно сдадут этот экзамен, то получают сертификаты и в следующем году смогут заступать на боевое дежурство в составе кандидатов НАТО, — поделился офицер ВСУ Андрей Михейченко.

Учения Rapid Trident на Яворивском полигоне проходят уже 25-й год подряд. В этом году одновременно съехались почти шесть тыс. военнослужащих из 15 стран мира — в частности из США, Канады и Польши. Параллельно они участвуют и в командно-штабном учении Объединенные усилия 2021.

— Сейчас у нас началась так называемая практическая фаза, во время нее мы отрабатываем практические действия на трех направлениях. Начали сегодня на западном направлении, завтра будем работать на северном направлении и 30-го — на приморском южном направлении, — сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Продлятся военные учения на Львовщине до 30 сентября.

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