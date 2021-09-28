Військові з 15 країн: як проходять навчання Об’єднані зусилля 2021 і Rapid Trident

На Львівщині триває активна фаза двох масштабних військових навчань Rapid Trident та Об’єднані зусилля 2021. Для спільних навчально-бойових завдань залучено військові підрозділи 15 країн, серед них ‒ 11 країн-членів НАТО та чотири країни-партнери.

Це тисячі військовослужбовців та сотні бойової техніки, зокрема винищувачі, вертольоти, бронетранспортери та БМП.

Під час Rapid Trident 2021 відбулося спільне десантування військ Збройних сил України та військовослужбовців США. Для відпрацювання стрибків із висоти 400 м залучили американську авіацію та використали їхні парашутні системи.

– Не важко було, наші партнери з США, якісне навчання. І в принципі нічого складного не має взагалі. Вся підготовка майже подібна до нашої, – розповів військовослужбовець Денис.

Особливість цьогорічного вишколу – оцінка підрозділів згідно зі стандартами та процедурами НАТО.

– Шість підрозділів українських. Вони оцінюються зараз і якщо вони успішно складуть цей іспит, то отримують сертифікати і наступного року зможуть заступати на бойове чергування у складі кандидатів НАТО, – поділився офіцер ЗСУ Андрій Міхейченко.

Навчання Rapid Trident на Яворівському полігоні проходять уже 25-й рік поспіль. Цьогоріч одночасно з’їхались майже шість тис. військовослужбовців із 15 країн світу – зокрема з США, Канади та Польщі. Паралельно вони беруть участь і в командно-штабному навчанні Об’єднані зусилля – 2021.

– Зараз у нас розпочалась так звана практична фаза, під час неї ми відпрацьовуємо практичні дії на трьох напрямках. Почали сьогодні на західному напрямку, завтра працюватимемо на північному напрямку і 30-го – на приморському південному напрямку, – сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Триватимуть військові навчання на Львівщині до 30 вересня.

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