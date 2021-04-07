Виртуальный обзор поезда и молекулярные блюда: как обучают в ровенских училищах

В Ровенской области за полтора года на базе училищ создали 24 учебно-практических центра с современным оборудованием, чтобы выпускники соответствовали всем требованиям работодателей.

Профинансировали это за счет государственного и местных бюджетов.

Так, Здолбуновское училище железнодорожного транспорта стало первым в Украине, где создали STEM-центр. Это такая большая научная инновационная лаборатория, где ученики могут создавать собственные разработки и совершенствоваться.

Например, ученики могут увидеть каждую деталь поезда до мелочей, не выходя из аудитории.

– Кто знает, возможно, кто-то из учеников пойдет в инженеры поездов. И у нас будет свой гиперлуп (проект разновидности вакуумного поезда, – Ред.) или поезд на магнитной подушке благодаря тому, что воспитанники учреждения видели возможности, – предполагает мастер производственного обучения Владимир Левшенюк.

А в Ровенском училище ресторанного сервиса и торговли, где на поваров, пекарей и кондитеров учится более полутысячи студентов, на днях открыли современную лабораторию, оснащенную ресторанным оборудованием для кухни.

По словам ресторатора Александра Медведя, эта база имеет достойные приборы, инвентарь и инновационное оборудование для обучения квалифицированных кадров.

На рынке труда сейчас сотни вакансий рабочих специальностей – строители, деревообработчики, автомеханики, ведь многие специалисты выехали за границу в поисках больших заработков.

– Если даже лет 10 назад родители настраивали детей на получение высшего образования, что было очень престижным, то сегодня мы приближаемся к европейскому мышлению – многоуровневому образованию и получению рабочей квалификации. Именно поэтому молодежь выбирает ту рабочую специальность, где можно больше заработать, – говорит заместитель руководителя Ровенского центра занятости Оксана Зигалова.

Новые стандарты обучения в училищах

В сентябре два киевских училища начнут обучать поваров и кондитеров по новым стандартам. Пилотный проект осуществляет Минобразования вместе с послом реформы профессионального образования Евгением Клопотенком.

Благодаря нововведению хотят преодолеть разрыв между подготовкой квалифицированных рабочих в профтехах и тем, в чем реально нуждается рынок труда.

В связи с этим в пилотных училищах изменят практические и теоретические занятия. Подробнее о новых стандартах обучения в училищах читайте в материале Фактов ICTV.

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