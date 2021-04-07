Віртуальний огляд потяга та молекулярні страви: як навчають у рівненських училищах

У Рівненській області за півтора роки на базі училищ створили 24 навчально-практичні центри із сучасним обладнанням, аби випускники відповідали всім вимогам роботодавців.

Профінансували це за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Так, Здолбунівське училище залізничного транспорту стало першим в Україні, де створили STEM-центр. Це така собі велика наукова інноваційна лабораторія, де учні можуть створювати власні розробки й вдосконалюватися.

Наприклад, учні можуть побачити кожну деталь потяга до найменших дрібниць, не виходячи з аудиторії.

– Хтозна, можливо, хтось із учнів піде в інженери потягів. І колись ми будемо мати свій гіперлуп (проект різновиду вакуумного поїзда, – Ред.) або потяг на магнітній подушці саме завдяки тому, що вихованці закладу бачили можливості, – припускає майстер виробничого навчання Володимир Левшенюк.

А в рівненському училищі ресторанного сервісу та торгівлі, де на кухарів, пекарів та кондитерів навчається понад півтисячі студентів, днями відкрили сучасну лабораторію, оснащену ресторанним обладнанням для кухні.

За словами ресторатора Олександра Медведя, ця база має гідні прилади, інвентар та інноваційне обладнання для навчання кваліфікованих кадрів.

На ринку праці нині сотні вакансій робітничих спеціальностей – будівельники, деревообробники, автомеханіки, адже багато фахівців виїхали за кордон у пошуках більших заробітків.

– Якщо навіть років 10 тому батьки налаштовували дітей на здобуття вищої освіти, що було дуже престижним, то сьогодні ми наближаємося до європейського мислення – ступеневої освіти й здобуття робітничої кваліфікації. Саме тому молодь обирає той робітничий фах, де можна більше заробити, – говорить заступниця керівника Рівненського центру зайнятості Оксана Зигалова.

Нові стандарти навчання в училищах

У вересні два київських училища почнуть навчати кухарів та кондитерів за новими стандартами. Пілотний проект започатковує Міносвіти разом з амбасадором реформи професійної освіти Євгеном Клопотенком.

Завдяки нововведенню хочуть подолати розрив між підготовкою кваліфікованих робітників у профтехах і тим, чого реально потребує ринок праці.

У зв’язку з цим в пілотних училищах змінять практичні й теоретичні заняття. Детальніше про нові стандарти навчання в училищах читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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