Coca-Cola HBC выделяет €10 млн на гуманитарную помощь Украине

Декабрь, 16 в 7:53

Coca-Cola HBC выделила €10 млн для обеспечения гуманитарных потребностей своих работников и общин в Украине.

— Наши сердца и мысли с работниками в Украине, которые вместе со всей страной страдают от неописуемой трагедии уже более девяти месяцев полномасштабной войны, — отмечают в компании Coca-Cola HBC.

С началом зимы украинцы вынужденно покидают свои дома, сталкиваясь с проблемами значительных разрушений критической инфраструктуры.

— Разрушение критической инфраструктуры влияют на способность удовлетворять основные потребности украинцев в свете, воде, медицинском обслуживании и продуктах питания. Поэтому компания выделяет €10 млн на решение этих проблем, — отмечают в компании.

Ранее Coca-Cola HBC объявила о намерении восстановить разрушенный детский сад в Киевской области.

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Кроме того, начиная с февраля 2022 года The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC, Фонд Кока-Кола и другие партнеры-боттлеры, выделили более $19 млн на гуманитарную помощь украинцам и поддержку своих работников в Украине.

А в мае 2022 года, после ремонта, была возобновлена работа завода компании под Киевом.

— Мы поддерживаем всех наших работников в Украине и не сократили ни одного работника с начала полномасштабной войны, — добавляют в компании.

Генеральный директор COCA-COLA HBC в Украине, Армении и Молдове Константин Спанудис также отметил, что украинцы сейчас переживают тяжелые времена, поэтому денежная инициатива от компании поможет тем, кто больше всего в этом нуждается.