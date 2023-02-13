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Факти / Відео / Україна

Вісім місяців в окупації! Херсонщина отримала гуманітарну допомогу

Назар Бурхан журналіст Факти ICTV

Мешканці Херсонської області отримують допомогу від Компанії Coca-cola за підтримки Товариства Червоного Хреста України. Цього разу продуктові набори передали мешканцям звільненого села Киселівка.

– Сьогоднішня подія у Киселівці – це частина великого проєкту, в рамках якого ми спільно з Червоним Хрестом надаємо 70 тисяч продуктових наборів тим українцям, які потребують цього найбільше, – розповів журналістам директор із корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-cola Андрій Бублик.

Понад вісім місяців люди були змушені виживати у російській окупації, не маючи доступу до нормальних продуктів харчування. Із 1600 мешканців у Киселівці залишилась майже половина: решта була змушена виїхати.

Небайдужі волонтери передали місцевим великі харчові набори, негазовану питну воду та напої Coca-cola.

– Сумували за якісними продуктами. Окупаційна влада… Знаєте, російські продукти – це НЕ продукти. Ми усі зраділи, коли нарешті побачили у нас українські продукти, – додає голова Херсонської РДА Михайло Линецький.

Червоний Хрест співпрацював із компанією Coca-cola ще до повномасштабної війни. Загальна вартість усіх 70 тисяч продуктових наборів – понад 4,7 мільйонів €.

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