Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Ветер глушит звуки выстрелов. Ситуация в зоне ООС

На Донбассе резко изменилась погода, если вчера светило солнце, стояли морозы – идеальная погода для работы снайперов. Уже сегодня (11 февраля) температура около нуля, и сильный ветер. Снайперская активность уже меньше, но уже не слышно выходы от других стрелков.

Порывы ветра не только сбивают траекторию полета пули, но и полностью глушат звуки выстрелов на горизонте.

Так было и утром опод Зайцевым, когда ребята пилили дрова, и начался обстрел.

В тихую погоду, военные смогли бы услышать как работает гранатометная улитка. Тогда у защитников было бы 8 секунд на укрытие и 10 метров безопасного расстояния до прилета гранаты. Однако сегодня погода сработала иначе, а вот удача способствовала никого не задеть.

Факты ICTV ранее писали о ситуации под Авдеевкой.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стреляют как только видят наших: ситуация под Авдеевкой
В результате обстрелов на Донбассе один военный получил ранение
Ситуация на Донбассе: 11 обстрелов, трое военных ранены
Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ: один военный погиб, другой – подорвался
Осколочное ранение в грудь: на Донбассе погибла военный медик
Форпост украинских воинов: что случилось с шахтой Бутовка за годы войны
Враг бьет тяжелым калибром: ситуация в Новотошковском
11 обстрелов и одно ранение: как прошли сутки на Донбассе

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка