Ветер глушит звуки выстрелов. Ситуация в зоне ООС

На Донбассе резко изменилась погода, если вчера светило солнце, стояли морозы – идеальная погода для работы снайперов. Уже сегодня (11 февраля) температура около нуля, и сильный ветер. Снайперская активность уже меньше, но уже не слышно выходы от других стрелков.

Порывы ветра не только сбивают траекторию полета пули, но и полностью глушат звуки выстрелов на горизонте.

Так было и утром опод Зайцевым, когда ребята пилили дрова, и начался обстрел.

В тихую погоду, военные смогли бы услышать как работает гранатометная улитка. Тогда у защитников было бы 8 секунд на укрытие и 10 метров безопасного расстояния до прилета гранаты. Однако сегодня погода сработала иначе, а вот удача способствовала никого не задеть.

Факты ICTV ранее писали о ситуации под Авдеевкой.

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