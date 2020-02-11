Вітер глушить звуки пострілів. Ситуація у зоні ООС

На Донбасі різко змінилася погода, якщо вчора світило сонце, стояли морози – ідеальна погода для роботи снайперів. То вже сьогодні (11 лютого) температура близько нуля, і сильний вітер. Снайперська активність вже менша, але вже не чути виходи від інших стрільців.

Пориви вітру не лише збивають траєкторію польоту кулі, а й повністю глушать звуки пострілів на горизонті.

Так було і зранку під Зайцевим, коли хлопці пиляли дрова, і почався обстріл.

У тиху погоду, військові змогли б почути як працює гранатометний равлик. Тоді в оборонців було б 8 секунд на укриття і 10 метрів безпечної відстані до прильоту гранати. Однак сьогодні погода спрацювала інакше, а от вдача сприяла нікого не зачепити.

Факти ICTV раніше писали про ситуацію під Авдіївкою.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.