Стреляют как только видят наших: ситуация под Авдеевка

Авдеевский лес как из старой детской сказки. Сейчас здесь буквально тонны снега. Есть плюсы и минусы такой погоды. Один из недостатков, к передовой приходится буквально пробираться.

Есть места, где военным надо идти след в след, иначе утонешь в сугробах. Неудобным передвижением пользуются боевики, открытые места из-за сложности дороги приходится проходить медленнее, поэтому террористы открывают огонь.

Ситуация под Авдеевкой, несмотря на морозы и снег, стабильная – стреляют.

Откуда открывают огонь российско-террористические войска теперь и днем, и ночью видно как на ладони.

Коварство гранатометного выстрела в том, что никогда не знаешь, куда он прилетит, поэтому, услышав характерный звук, прячься.

На Приазовье калибры больше. Накануне на позициях разорвалось 11 мин.

Чтобы атаковать украинские позиции, схема врага проста: необходимо собрать всех военных у огневых точек.

Факты ICTV ранее писали о том, что увеличилась активность врага на подступах к Мариуполю.

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