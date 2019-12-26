Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Ветряки и искусственный интеллект. Как остров у Шотландии обеспечивает себя электричеством

На Оркнейских островах у побережья Шотландии всегда очень ветрено. Именно поэтому местная община давно сделала ставку на зеленые технологии и установили ветрогенерирующую станцию.

Община посчитала, что привозной дизель или газ очень дорогие, а электричество выгоднее.

Читайте: Западная Европа призывает к компромиссу с инвесторами по зеленым тарифам

Этот остров полностью обеспечивает себя электричеством, еще и продает излишки. Но это возможно лишь при правильном управления станцией.

До сих пор часто была ситуация, когда ветряки производили энергию, которая ночью мало кому нужна, а генераторы работали в пустую.

Их обслуживание очень дорогое, а это пустая трата ресурсов. Впервые в Британии здесь установили программу искусственного интеллекта, которая заменила диспетчеров.

Но излишки электричества все равно возникают и их резервируют в специальных хранилищах батарей. Пока же жители острова ходят на электростанцию ​​и воочию видят, как богатеют благодаря ветру.

Напомним, правительство презентовало обновленную стратегию развития возобновляемой энергетики в Украине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Самую мощную ТЭЦ Украины Запорожскую переводят в режим простоя
Джеррард едва не подрался с тренером Хиберниана во время матча
Законопроект №2543 обеспечит развитие украинской энергетики в долгосрочной перспективе – депутат
Компромиссный проект 2543 о зеленом тарифе нужно принять до конца года – депутат
Западная Европа призывает к компромиссу с инвесторами по зеленым тарифам – СМИ
Законопроект 2543 реализует инициативу президента в зеленой энергетике – эксперты
Первый шаг к решению проблемы зеленой энергетики сделано, – Василенко
Футбол в радужных цветах: на матчах АПЛ проходит акция в поддержку ЛГБТ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка