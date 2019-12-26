Ветряки и искусственный интеллект. Как остров у Шотландии обеспечивает себя электричеством

На Оркнейских островах у побережья Шотландии всегда очень ветрено. Именно поэтому местная община давно сделала ставку на зеленые технологии и установили ветрогенерирующую станцию.

Община посчитала, что привозной дизель или газ очень дорогие, а электричество выгоднее.

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Этот остров полностью обеспечивает себя электричеством, еще и продает излишки. Но это возможно лишь при правильном управления станцией.

До сих пор часто была ситуация, когда ветряки производили энергию, которая ночью мало кому нужна, а генераторы работали в пустую.

Их обслуживание очень дорогое, а это пустая трата ресурсов. Впервые в Британии здесь установили программу искусственного интеллекта, которая заменила диспетчеров.

Но излишки электричества все равно возникают и их резервируют в специальных хранилищах батарей. Пока же жители острова ходят на электростанцию ​​и воочию видят, как богатеют благодаря ветру.

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