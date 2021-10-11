Украли формулу Covid-вакцины. Россию обвинили в промышленном шпионаже

Российскую Федерацию обвинили в промышленном шпионаже.

В этот раз британское издание The Sun опубликовало информацию о том, что российские шпионы получили доступ к данным фармацевтической компании AstraZeneca, которая совместно с учеными Оксфордского университета разработала одноименную вакцину. И якобы именно с помощью этих материалов российским ученым удалось создать препарат Спутник-V.

В статье говорится, что информацию об использовании россиянами британских разработок подтверждают бывшие и действующие министры правительства Великобритании.

Подтвердил это и Дамиан Хиндс, министр безопасности и границ Соединенного Королевства в правительстве Бориса Джонса.

В ответ на обвинения пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газета The Sun — очень известная, но глубоко не научная газета. Именно так страна и относится к этим публикациям.

В течение 2020 года ученые из разных стран создавали вакцины от коронавируса. Россия заявила о готовности своего препарата еще в августе, другие разработчики позже. Процесс иммунизации начался в декабре прошлого года.

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