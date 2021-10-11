Вкрали формулу Covid-вакцини. Росію звинуватили у промисловому шпигунстві

Російську Федерацію звинуватили у промисловому шпигунстві.

Цього разу британське видання The Sun оприлюднило інформацію про те, що російські шпигуни отримали доступ до даних фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка спільно з науковцями Оксфордського університету розробила однойменну вакцину. І начебто саме за допомогою цих матеріалів російським ученим вдалося створити препарат Спутник-V.

У статті йдеться, що інформацію про використання росіянами британських розробок підтверджують колишні та чинні міністри уряду Великої Британії.

Підтвердив це і Даміан Хіндс, міністр безпеки та кордонів Об’єднаного Королівства в уряді Бориса Джонса.

У відповідь на звинувачення прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газета The Sun – дуже відома, але глибоко не наукова газета. Саме так країна і ставиться до цих публікацій.

Упродовж 2020 року науковці з різних країн створювали вакцини від коронавірусу. Росія заявили про готовність свого препарату ще у серпні, інші розробники пізніше. Процес імунізації розпочався у грудні минулого року.

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