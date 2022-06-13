Владельцы разрушенного жилья должны действовать сейчас: украинцам обещают списать кредиты за разрушенное имущество

Украинцам обещают списать кредиты за разрушенное жилье и уничтоженные автомобили. Уже даже есть несколько законодательных инициатив, в парламенте говорят, что никто не имеет морального права заставлять человека платить за имущество, которого у него уже нет.

Уже есть две законодательные инициативы, по одному автору предлагают просто списать кредиты и проценты. Согласно другому законопроекту, кредиты вместо заемщика может покрыть государство, но после войны.

Авторы предлагают списывать кредиты только для добросовестных заемщиков, не имевших долгов.

Ограничений по цене жилья не будет. Правительство покроет только остаток кредита и проценты.

То, что человек заплатил банку до войны, ему никто не вернет.

Если собственник потерял кредитное имущество на оккупированной территории, механизм такой же. Но нужно доказать факт уничтожения.

Если документов нет, кредит предлагают заморозить, а затем при наличии доказательств государство гарантирует заплатить банку долг.

Если сейчас списать все долги, в будущем, когда начнется восстановление, банки перестанут выдавать ипотеку, которая в Украине до войны только начала развиваться.

Каким должен быть механизм, еще обсуждается с банками и НБУ. Что касается уничтоженного недостроенного жилья, говорят в Минюсте, ущерб будет нести застройщик.

Банкиры призывают владельцев поврежденного кредитного имущества не ждать и обращаться в финучреждения, объяснять ситуацию.

Заемщикам уже идут на уступки – могут реструктурировать долг. Но все понимают, что без государственного урегулирования проблему не уладить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.