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Власники зруйнованого житла мають діяти зараз: українцям обіцяють списати кредити за зруйноване майно

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV Анна Бурлацька Відеоредактор

Українцям обіцяють списати кредити за зруйноване житло та понищені авто. Уже навіть є кілька законодавчих ініціатив, у парламенті кажуть, ніхто не має морального права змушувати людину платити за майно, якого в неї вже немає.

Вже є дві законодавчі ініціативи, за однією автори пропонують просто списати кредити та відсотки. За іншим законопроектом, кредити замість позичальника може покрити держава, але після війни.

Автори пропонують списувати кредити лише для сумлінних позичальників, які не мали за ним боргів.

Обмежень за вартістю житла не буде. Держава покриє лише залишок кредиту та відсотки.

Те, що людина заплатила банку до війни, їй ніхто не поверне.

Якщо власник втратив кредитне майно на окупованій території, механізм такий же. Але потрібно довести факт знищення.

Якщо документів немає, кредит пропонують заморозити, а потім за наявності доказів – держава ґарантує заплатити банку борг.

Якщо зараз списати усі борги, у майбутньому, коли почнеться відбудова, банки припинять видавати іпотеку, яка в Україні до війни лише почала розвиватися.

Яким має бути механізм, ще обговорюють з банками та НБУ. Що ж до понищеного недобудованого житла, кажуть у Мінюсті, збитки нестиме забудовник.

Банкіри закликають власників пошкодженого кредитного майна не чекати і звертатися до фінустанов, пояснювати ситуацію.

Позичальникам уже  йдуть на поступки – можуть реструктурувати борг. Але всі розуміють, що без державного врегулювання проблему не владнати.

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