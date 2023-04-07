Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна / Общество

Попали в окоп с десятком оккупантов: история битвы батальона К2 против вагнеровцев

Татьяна Наконечная Журналистка Факти ICTV

Батальон К2 54 бригады не просто отбил свою позицию у захватчиков, но и продемонстрировал чудеса военной сообразительности и сноровки. Их видео с передовой набирают в интернете миллионы просмотров, а само подразделение уже стало легендарным.

— Мы одних бьем, другие сразу же приходят на их место. То есть живая сила у них бесконечная, наверное, – рассказал военнослужащий ВСУ Ярослав.

Отрезок фронта в районе Северска – между двумя горячими точками этой освободительной войны. На юге Бахмут, севернее – Кременная. Задача батальона К2 – не допустить здесь продвижения россиян.

В видео есть кадры зимних боев, которые уже можно показывать и которые  стали видеоинструкцией для практиков и теоретиков военного ремесла. На рассвете около полусотни вагнеровцев двинулись в атаку с двух сторон.

— Сначала приняла бой пехота, которая была в окопах. Затем вступили наши резервные подразделения и отразили атаку, — говорит Ярослав.

Оперативная корректировка дроном, умелое командование боем, качественная связь и действительно снайперская точность минометного расчета обрекли российский штурм на провал.

Танк с украинским флагом подъехал вплотную к российской позиции и попал в окоп с десятком оккупантов. Враг вблизи стрелял по нашему Т-72 из Фагота, но промахнулся.

В настоящее время противотанкисты батальона К2 круглосуточно подстерегают российскую бронетехнику.

Читайте
Игра разведки: что известно об утечке по контрнаступлению ВСУ, реакция Украины и есть ли там реальные планы

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сбитый Су-25 и вражеский обстрел села Станислав в Херсонской области: 408-е сутки войны (онлайн)
Сбитый Су-25 и вражеский обстрел села Станислав в Херсонской области: 408-е сутки войны (онлайн)
Найден застреленным руководитель пограничной заставы на Волыни
Найден застреленным руководитель пограничной заставы на Волыни
Угрожают выселением и запретом въезда: оккупанты ограничивают передвижение украинцев без паспортов РФ
Угрожают выселением и запретом въезда: оккупанты ограничивают передвижение украинцев без паспортов РФ
Будет ли комендантский час на Пасху 2023 на Волыни — объяснение
Будет ли комендантский час на Пасху 2023 на Волыни — объяснение
В Петербурге уже очереди в обменники: рубль упал до минимума за год
В Петербурге уже очереди в обменники: рубль упал до минимума за год
Съездил за сигаретами: в Швеции арестовали экс-командира ЧВК Вагнера
Съездил за сигаретами: в Швеции арестовали экс-командира ЧВК Вагнера
Вывезли в неизвестном направлении. Оккупанты похитили еще четырех работников ЗАЭС
Вывезли в неизвестном направлении. Оккупанты похитили еще четырех работников ЗАЭС
Что будет с пенсиями в Украине после войны и какие варианты предлагает правительство
Что будет с пенсиями в Украине после войны и какие варианты предлагает правительство
Знайшли помилку в тексті?
Помилка