Попали в окоп с десятком оккупантов: история битвы батальона К2 против вагнеровцев

Батальон К2 54 бригады не просто отбил свою позицию у захватчиков, но и продемонстрировал чудеса военной сообразительности и сноровки. Их видео с передовой набирают в интернете миллионы просмотров, а само подразделение уже стало легендарным.

— Мы одних бьем, другие сразу же приходят на их место. То есть живая сила у них бесконечная, наверное, – рассказал военнослужащий ВСУ Ярослав.

Отрезок фронта в районе Северска – между двумя горячими точками этой освободительной войны. На юге Бахмут, севернее – Кременная. Задача батальона К2 – не допустить здесь продвижения россиян.

В видео есть кадры зимних боев, которые уже можно показывать и которые стали видеоинструкцией для практиков и теоретиков военного ремесла. На рассвете около полусотни вагнеровцев двинулись в атаку с двух сторон.

— Сначала приняла бой пехота, которая была в окопах. Затем вступили наши резервные подразделения и отразили атаку, — говорит Ярослав.

Оперативная корректировка дроном, умелое командование боем, качественная связь и действительно снайперская точность минометного расчета обрекли российский штурм на провал.

Танк с украинским флагом подъехал вплотную к российской позиции и попал в окоп с десятком оккупантов. Враг вблизи стрелял по нашему Т-72 из Фагота, но промахнулся.

В настоящее время противотанкисты батальона К2 круглосуточно подстерегают российскую бронетехнику.

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