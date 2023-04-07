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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Влучили в окоп із десятком окупантів: історія битви батальйону К2 проти вагнерівців

Тетяна Наконечна Журналістка Факти ICTV

Батальйон  К2 54  бригади не просто відбив свою позицію у загарбників, а й продемонстрував дива військової кмітливості та вправності. Їхні відео із передової набирають в інтернеті мільйони переглядів, а сам підрозділ уже став легендарним.

– Ми одних б’ємо, другі одразу приходять на їхнє місце. Тобто жива сила в них нескінченна, напевно, – розповів військовослужбовець ЗСУ Ярослав.

Відтинок фронту в районі Сіверська – між двома гарячими точками цієї визвольної війни. На півдні Бахмут, північніше – Кремінна. Завдання батальйону К2 – не допустити тут просування росіян.

У відео є  кадри зимових боїв, які вже можна показувати на загал і які стали відеоінструкцією для практиків і теоретиків військового ремесла. На світанку із пів сотні вагнерівців рушили в атаку з двох боків.

– Спочатку прийняла бій піхота, яка була в окопах. Потім вступили наші резервні підрозділи і відбили атаку, – розповідає Ярослав.

Оперативне корегування дроном, вміле командування боєм, якісний зв’язок і дійсно снайперська точність мінометного розрахунку прирекли російський штурм на провал.

Танк з українським прапором під’їхав упритул до російської позиції і влучив в окоп із десятком окупантів. Ворог зблизька стріляв по нашому Т-72 із Фагота, та дав маху.

Нині протитанкісти батальйону К2 цілодобово чатують на російську бронетехніку.

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