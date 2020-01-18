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Факты / Видео / Украина

Крещение 2020: кому можно, а кому противопоказано ныряние

Несмотря на общее убеждение, что нырять на Крещение в ледяную воду безопасно – это не совсем так.

Перед погружением в ледяную воду, надо готовиться, закаляться и прежде всего, понимать в каком состоянии ваш организм.

В зоне риска, прежде всего те, у кого были инфаркты, гипертоники, люди с повышенным сахаром или холестерином в крови. Также с хроническим заболеванием, психическими расстройствами и наследственностью к внезапным смертям.

Врачи отмечают, новичкам в воде можно находиться не более 10 секунд. Опытные моржи тоже погружаются ненадолго. Потому что в воде +3 градуса организм может выдержать максимум три минуты.

Обо всех рисках и правилах больше в сюжете Анастасии Галкиной.

Ранее Факты ICTV писали, что нужно знать о купании на Крещение 2020, которым заканчиваются рождественские святки.

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