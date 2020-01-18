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Факти / Відео / Україна

Водохреща 2020: кому можна, а кому протипоказано пірнання

Попри загальне переконання, що пірнати на Водохреще у крижану воду безпечно – це не зовсім так.

Перед зануренням у крижану воду, треба готуватися, загартовуватися і насамперед, розуміти в якому стані ваш організм.

У зоні ризику, передусім ті, у кого були інфаркти, гіпертоніки, люди з підвищеним цукром чи  холестерином у крові. Також із хронічним захворюванням, психічними розладами та спадковістю до раптових смертей.

Лікарі зазначають, новачкам у воді можна перебувати не більше, ніж 10 секунд. Досвідчені моржі теж занурюються не надовго. Тому що в воді +3 градуси організм може витримати максимум три хвилини.

Про усі ризики і правила більше у сюжеті Анастасії Галкіної.

Раніше Факти ICTV писали, що потрібно знати про купання на Водохреща 2020, яким закінчуються різдвяні святки.

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