Волонтеры создали для военных уникальные пауэрбанки: вместо корпуса — ящики для боеприпасов

Волонтеры из Днепра активно помогают защитникам на передовой с помощью пауэрбенков — их делают из ящиков для боеприпасов. Такие гаджеты способы заряжать до 20 раций.

Все комплектующие для разработок украинские гении покупают за свой счет и донаты. На продукцию есть огромный спрос — защитники сами отдают патронные ящики, которые активно используются в качестве корпуса для батарей и других элементов.

— Все компоненты мы стараемся дать заводские, чтобы их можно было быстро заменить, купив новые где-то на базаре, в магазине или просто передав ребятам через волонтеров, — уверяет волонтер Игорь Мищенко.

Внешний аккумулятор может заряжаться от автомобиля, розетки или солнечной панели. Волонтеры изготавливают пауэрбенки по спецзаказу военных – все зависит от условий их использования, поэтому модификации есть разные.

Готовое устройство упаковывают в боеприпасные ящики. Так, говорят волонтеры, надежнее.

— Нам уже звонили военные и говорили, что благодаря аккумуляторам сбили вертолет вражеский, – признался волонтер Сергей Солдатов.

Стоимость одного девайса примерно 7 тыс. грн. Электрики-волонтеры уже сделали сотню таких зарядных станций. Работать же готовы до последнего запроса военнослужащих.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.