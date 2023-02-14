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Волонтери створили для військових унікальні павербанки: замість корпусу – ящики для боєприпасів

Христина Венгеляускайте Журналістка Факти ICTV

Волонтери з Дніпра активно допомагають захисникам на передовій за допомогою павербанків – їх роблять із ящиків для боєприпасів. Такі пристрої можуть заряджати до 20 рацій та інших ґаджетів.

Усе комплектування для розробок українські генії купують за власний кошт і донати. На продукцію є величезний попит – захисники самі віддають патронні ящики, які активно використовуються як корпус для батарей та інших елементів.

– Усі компоненти ми намагаємося дати заводські, щоб їх можна було швидко замінити, купивши нові десь на базарі, у магазині чи просто передавши хлопцям через волонтерів, – запевняє волонтер Ігор Міщенко.

Зовнішній акумулятор може зарядитись від автомобіля, розетки або сонячної панелі. Волонтери виготовляють павербенки за спецзамовленням військових – все залежить насамперед від умов їх використання, тому модифікації є різні.

Готовий пристрій пакують у боєприпасні ящики. Так, кажуть волонтери, надійніше.

– Нам уже дзвонили військові і казали, що завдяки акумуляторам збили вертоліт ворожий, – зізнався волонтер Сергій Солдатов.

Вартість одного девайсу – приблизно 7 тис. грн. Електрики-волонтери вже зробили сотню таких зарядних станцій. Працювати ж готові до останнього запиту військовослужбовців.

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