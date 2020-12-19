Ворог знищив 750 шкіл та садків. Як відновлюють навчальні заклади на передовій

Згідно з даними ЮНІСЕФ понад 750 шкіл і дитячих садків були пошкоджені або зруйновані з початку бойових дій на Донбасі. Нині майже 400 тис. дітей ходять до шкіл, розташованих поблизу лінії розмежування, де їхньому життю загрожують обстріли та ворожі міни.

Багато інших закладів освіти також були змушені зупиняти навчальний процес через збройну агресію Росії. Тож справжнім святом для місцевих є, бодай поступове відновлення освітніх закладів. Так у вересні цього року вперше за 6 років запрацювала Мар’їнська музична школа.

Відновити зруйновану у 2014 році обстрілами музичну школу вдалось лише на початку цього навчального року.

За перші півроку назбиралось вже 25 охочих освоїти музичну грамоту дітлахів.

Викладачі ж, після пережитих обстрілів, навіть в час, так званого перемир’я приходять на роботу з острахом. Адже від школи до лінії розмежування від сили 500 метрів.

Музична школа в сусідній Красногорівці, попри руйнування, роботи не припиняла. Та навіть слугувала прихистком для викладачів та дітей під час обстрілів.

2014 року, коли почались активні обстріли бойовиками, викладачі красногорівської музичної школи були змушені ховатися від снарядів просто у підвалі навчального закладу. А ночували на імпровізованих ліжках.

Саме для того, щоб у прифронтових містах лунало ще більше музики, військові та волонтери напередодні дня Святого Миколая подарували учням Мар’їнської музичної школи новенькі інструменти.

Наступним кроком – активісти проекту Артперемир’я хочуть організувати у прифронтових містах майстер класи для викладачів і для дітей від вітчизняних та іноземних професійних музикантів.

Як живуть і працюють жінки на передовій

З початку російсько-української війни тисячі жінок, з різних куточків України одяглись у камуфляж і взяли до рук зброю. Вони не лише куховарять – воюють на рівні з чоловіками, командують підрозділами, розробляють операції, рятують життя воїнів, як парамедики, забезпечують армію, як волонетри і не шкодують про свій вибір.

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