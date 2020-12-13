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Факты / Видео / Украина

Каблуки сменили на берцы: как живут и работают женщины на передовой

С начала российско-украинской войны тысячи женщин из разных уголков Украины оделись в камуфляж и взяли в руки оружие. Они не только стряпают — воюют наравне с мужчинами, командуют подразделениями, разрабатывают операции, спасают жизни воинов, как парамедики, обеспечивают армию, как волонетры и не жалеют о своем выборе.

Девушка Алина служит связистом на первой линии обороны. Это стереотип, что эта работа — днями копаться в бумагах и звонки принимать. На самом деле приходится много ходить, иногда очень много.

На Алине — бронежилет килограммов 15.

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А Валентина служит в другой бригаде тоже связистом, временно, пока перемирие, так называемое. Пришла в армию поваром, но в тылу быть быстро надоело, попросилась на передовую. Валентина родом с Луганщины. И здесь на передовой, она защищает в буквальном смысле свой дом. Тот же путь выбрала и ее 21-летняя дочь.

За каблуками и платьями ни Валя, ни Алина не ностальгируют, потому что говорят, и в мирной жизни их редко одевали. Алина планирует выучиться на офицера. Валентина хочет стать наводчицей.

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Укроборонпром выполнил государственный заказ 2020 на 99%. Такое мнение высказал директор государственного концерна Юрий Гусев. Однако признал, что значительно сократилось количество выпущенной новой и модернизированной техники.

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