Осенью президент поручил разработать план действий: Кулеба о подготовке к войне

Украина начала получать от США отрывки разведывательных данных о том, что Россия готовится к полномасштабному нападению на наше государство еще осенью. Тогда президент Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Украины разработать комплексный план действий в случае начала войны.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью ведущему информационного марафона Единые новости Вадиму Карпяку. По словам Кулебы, речь идет о трехстороннем пакете сдерживания: активной дипломатии деэскалации, подготовке санкций и поставках оружия.

– Я хочу “вернуть” всех в раннюю осень 2021 года, когда мы уже начали получать данные. И я еще раз могу подтвердить, что они не были полными. Это были отрывочные данные от США, но мы очень серьезно к ним относились. Да, ни президент, ни я, мы не выходили с комментариями. Но президент мне тогда поручил разработать комплексный план действий: что мы делаем? И мы вышли с тем, что потом было названо трехсторонним пакетом сдерживания: активная дипломатия деэскалации, подготовка санкций и поставка оружия. Это октябрь 2021 года.

Кулеба напомнил слова Владимира Зеленского, когда президент Украины призвал ввести санкции против России до начала полномасштабного нападения, а не после него.

— Когда кто начинает рассказывать, мол, вы игнорировали и не готовились — это просто манипуляция и выдергивание отдельных фактов из контекста. Это то, о чем говорил президент, когда он настаивал, что санкции следует вводить до вторжения, а не после него. И вы увидите, что у нас была ограниченная информация, но мы воспринимали ее серьезно. И на дипломатическом треке работали именно по предотвращению войны, и по укреплению Украины в случае войны.

По словам министра иностранных дел, украинская дипломатия до 24 февраля была дерзкой, потому что она расширяла возможности государства и меняла повестку дня других стран.

— Дипломатия до 24 февраля – она дерзкая. Дерзкая дипломатия, расширявшая для своей страны горизонты, не боялась выступать с инициативами, вмешивающимися в классическую повестку дня мира, где все уже распланировано на год вперед. Но война вынудила нас поменяться. После 24 февраля у нас классическая военная дипломатия.

Однако Кулеба заверил, что после 24 февраля Украина больше доверяет информации, предоставленной американской разведкой.

— Безусловно, после их, к сожалению, триумфального успеха с предвидением масштабов нападения России сомнений в данных американской разведки пока нет ни у нас, ни у наших партнеров, которые также до 24 февраля сомневались в правдивости этих свидетельств. Я был 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вместе с президентом. Я участвовал во встрече министров иностранных дел стран Большой семерки и Европейского союза. Несколько министров подошли ко мне, и тихонечко на ухо сказали, мол, вы не спешите, у нас есть свои оценки, мы не считаем, что будет большая война. Эти попытки построить матрицу, что все верили в одно, а одна Украина во что-то не верила, являются лживыми. На самом деле такого не было, просто ответственность на нас была гораздо выше.

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