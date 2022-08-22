Август, 22 в 19:23

Украинцев предупреждают об угрозе массовых ракетных ударов и провокаций со стороны России на День государственного флага (23 августа) и День Независимости (24 августа). Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

– Россия и путинский режим атаковали независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и ​​символах, поэтому вполне логично было бы быть готовыми к тому, что и на День Независимости планируют атаковать. Украина к этому готова, – заверили в ГУР.

По данным украинской разведки, существует повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций от врага – как внутри Украины, так и возле государственных границ.

– У России остается еще большое количество ракет, пусть и не высокоточных, однако они могут найти еще много. Это не сломит дух, волю к сопротивлению, ход войны. Но воздушная тревога – это серьезный сигнал, все должны на него реагировать. Особенно 23 и 24 августа – это не просто слова, нужно быть особенно осторожными, — предупреждают об угрозах мощных ударов в Минобороны Украины.