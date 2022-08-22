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Факты / Украина / Общество

Путин помешан на символах: в ГУР предупредили об угрозе мощных ударов на День Независимости

Юля Захарченко, редактор ленты
Путин помешан на символах: в ГУР предупредили об угрозе мощных ударов на День Независимости
Фото: Факты ICTV

Украинцев предупреждают об угрозе массовых ракетных ударов и провокаций со стороны России на День государственного флага (23 августа) и День Независимости (24 августа). Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Россия и путинский режим атаковали независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и ​​символах, поэтому вполне логично было бы быть готовыми к тому, что и на День Независимости планируют атаковать. Украина к этому готова, – заверили в ГУР.

По данным украинской разведки, существует повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций от врага – как внутри Украины, так и возле государственных границ.

– У России остается еще большое количество ракет, пусть и не высокоточных, однако они могут найти еще много. Это не сломит дух, волю к сопротивлению, ход войны.

Но воздушная тревога – это серьезный сигнал, все должны на него реагировать. Особенно 23 и 24 августа – это не просто слова, нужно быть особенно осторожными, — предупреждают об угрозах мощных ударов в Минобороны Украины.

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Источник: Минобороны
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