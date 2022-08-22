Восени президент доручив розробити план дій: Кулеба про підготовку до війни

Україна почала отримувати від США уривки розвідувальних даних про те, що Росія готується до повномасштабного нападу на нашу державу ще восени. Тоді президент Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України розробити комплексний план дій у разі початку війни.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю ведучому інформаційного марафону Єдині новини Вадиму Карп’яку. За словами Кулеби, йдеться про тристоронній пакет стримування: активну дипломатію деескалації, підготовку санкцій і постачання зброї.

– Я хочу “повернути” всіх в ранню осінь 2021 року, коли ми вже почали отримувати дані. І я ще раз можу підтвердити, що вони не були повними. Це були уривчасті дані від США, але ми надзвичайно серйозно до них ставилися. Так, ні президент, ні я, ми не виходили з коментарями. Але президент мені тоді доручив розробити комплексний план дій: що ми робимо? І ми вийшли з тим, що потім було названо Тристороннім пакетом стримування: активна дипломатія деескалації, підготовка санкцій і постачання зброї. Це жовтень 2021 року.

Кулеба нагадав слова Володимира Зеленського, коли президент України закликав запровадити санкції проти Росії до початку повномасштабного нападу, а не після нього.

– Коли хтось починає розказувати, мовляв, ви ігнорували та не готувалися – це просто маніпуляція та висмикування окремих фактів з контексту. Це те, про що говорив президент, коли він наполягав, що санкції потрібно запроваджувати до вторгнення, а не після нього. І ви побачите, що ми мали обмежену інформацію, але ми сприймали її серйозно. І на дипломатичному треку працювали саме на запобігання війни, і на зміцнення України у разі війни.

За словами міністра закордонних справ, українська дипломатія до 24 лютого була зухвалою, тому що вона розширювала можливості держави та змінювала порядок денний інших країн.

– Дипломатія до 24 лютого – вона зухвала. Зухвала дипломатія, яка розширювала для своєї країни обрії, не боялася виступати з ініціативами, які втручаються в класичний порядок денний світу, де все вже розплановано на рік вперед. Але війна змусила нас змінитися. Після 24 лютого у нас класична воєнна дипломатія.

Проте Кулеба запевнив, що після 24 лютого Україна більше довіряє інформації, яка надає американська розвідка.

– Безумовно, після їхнього, на жаль, тріумфального успіху з передбаченням масштабів нападу Росії сумнівів у даних американської розвідки наразі немає ні у нас, ні у наших партнерів, які так само до 24 лютого сумнівалися у правдивості цих свідчень. Я був 19 лютого на Мюнхенській конференції з питань безпеки разом з президентом. Я брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки та Європейський Союз. Декілька міністрів підійшли до мене, і тихенько на вухо сказали, мовляв, ви не поспішайте, у нас є свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна. Ці спроби побудувати матрицю, що всі вірили в одне, а одна Україна в щось не вірила, є брехливими. Насправді такого не було, просто відповідальність на нас була набагато вищою.

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