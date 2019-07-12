Впервые на украинском фестивале: инклюзивная площадка для людей с нарушением слуха

Почувствовать музыку, для многих – это обычное дело, но для людей с нарушениями слуха – роскошь.

В этом году впервые за историю фестиваля Atlas Weekend песни хедлайнеров будут воспроизведены жестовой речью и с помощью специальных шаров, передают вибрации и изображения и звука. Компания MasterCard представила специальную площадку Vibes.

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За озвучивание жестовой речью взялась известная в США автор уникального стиля перевода музыки. Она показывает не просто тексты, но и передает ритмику и эмоции артистов.

Музыка присоединена к эмоциям, она вдохновляет, делает счастливым или грустным. Но эта часть культуры не дается в полном объеме неслышащим людям. Поэтому эта площадка и экран – прекрасные, ведь и глухие имеют доступ, и слышащая община видит, что происходит. Даже в Соединенных Штатах этого нет, поэтому мы уже на шаг впереди.

Организаторы говорят – инклюзивность музыкальных фестивалей позволит качественнее социализировать глухих людей.

Напомним, в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве столичная подземка будет два дня работать на час дольше.

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