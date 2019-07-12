Вперше на українському фестивалі: інклюзивний майданчик для людей з порушенням слуху

Відчути музику, для багатьох – це звична справа, для людей із порушеннями слуху – розкіш.

Цьогоріч вперше за історію фестивалю Atlas Weekend пісні хедлайнерів будуть відтворені жестовою мовою та за допомогою спеціальних куль, що передають вібрації та зображення звуку. Компанія MasterCard презентувала спеціальний майданчик Vibes.

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За озвучення жестовою мовою взялася відома у США авторка унікального стилю перекладу музики. Вона показує не просто тексти, а й передає ритміку та емоції артистів.

Музика приєднана до емоцій, вона надихає, робить щасливим або сумним. Але ця частина культури не дається в повному обсязі нечуючим людям. Тому цей майданчик та екран – прекрасні, адже і нечуючі мають доступ, і чуюча громада бачить, що відбувається. Навіть в Сполучених Штатах цього немає, тому ми вже на крок попереду.

Організатори кажуть – інклюзивність музичних фестивалів дозволить якісніше соціалізувати нечуючих людей.

Нагадаємо, e зв’язку з проведенням музичного фестивалю Atlas Weekend 2019 у Києві столична підземка буде два дні працюватиме на годину довше.

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