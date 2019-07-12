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Вперше на українському фестивалі: інклюзивний майданчик для людей з порушенням слуху

Відчути музику, для багатьох – це звична справа, для людей із порушеннями слуху – розкіш.

Цьогоріч вперше за історію фестивалю Atlas Weekend пісні хедлайнерів будуть відтворені жестовою мовою та за допомогою спеціальних куль, що передають вібрації та зображення звуку. Компанія MasterCard презентувала спеціальний майданчик Vibes.

Читейте: Atlas Weekend 2019: розклад фестивалю

За озвучення жестовою мовою взялася відома у США авторка унікального стилю перекладу музики. Вона показує не просто тексти, а й передає ритміку та емоції артистів.

Музика приєднана до емоцій, вона надихає, робить щасливим або сумним. Але ця частина культури не дається в повному обсязі нечуючим людям. Тому цей майданчик та екран – прекрасні, адже і нечуючі мають доступ, і чуюча громада бачить, що відбувається. Навіть в Сполучених Штатах цього немає, тому ми вже на крок попереду.

Організатори кажуть – інклюзивність музичних фестивалів дозволить якісніше соціалізувати нечуючих людей.

Нагадаємо, e зв’язку з проведенням музичного фестивалю Atlas Weekend 2019 у Києві столична підземка буде два дні працюватиме на годину довше.

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