Впервые в Украине человек с синдромом Дауна получил высшее образование – история Богдана Кравчука

Богдан Кравчук закончил национальный вуз и получил диплом бакалавра истории. Парень родился с лишней хромосомой. Несмотря услышан диагноз, мать решила, что вырастит полноценного члена общества и взялась за его развитие.

Говорит, труднее всего было поступить – несмотря на успешно сданое ВНО, парня не спешили принимать ни в один вуз. Однако, Богдан таки стал студентом, учился заочно, на государственном. И только получил диплом – взялся за поиск работы.

У Богдана уникальная память, говорит мама. История его захватывает еще с детства. Все – благодаря дедушке, известному врачу и ученому.

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Маленькая мечта Богдана сбылась, когда 5 лет назад он стал студентом исторического факультета Восточноевропейского университета.

Богдан учился заочно. Преподаватели вспоминают: этот особый студент был чрезвычайно настойчив в учебе. Очень много читал, всегда тщательно готовился к занятиям, и все экзамены сдавал успешно. Сейчас он, уже дипломированный специалист, как и остальные выпускников, строит планы на будущее.

Богдану подойдет не каждая работа, с организационными моментами может не справиться. А вот там, где можно использовать все свои знания – запросто, уверен парень. И первые предложения Богдан уже получил.

К слову, в Украине начался национальный отбор на Игры непокоренных – участники.

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