Вперше в Україні людина із синдромом Дауна здобула вищу освіту – історія Богдана Кравчука

Лучанин Богдан Кравчук закінчив національний виш й отримав диплом бакалавра історії. Хлопець народився із зайвою хромосомою. Попри почутий діагноз, матір вирішила, що виростить повноцінного члена суспільства і взялася за його розвиток.

Каже, найважче було поступити – попри успішно здане ЗНО, хлопця не поспішали приймати у жоден вуз. Однак, Богдан таки став студентом, вчився заочно, на державному. І щойно отримав диплом – взявся за пошук роботи.

У Богдана унікальна пам’ять, каже мама. Історія його захоплює ще з дитинства. Усе – завдяки дідусеві, знаному лікарю і науковцю.

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Маленька мрія Богдана збулася, коли 5 років тому він став студентом історичного факультету Східноєвропейського університету.

Богдан навчався заочно. Викладачі пригадують: цей особливий студент був надзвичайно наполегливий у навчанні. Дуже багато читав, завжди старанно готувався до занять, та всі іспити складав успішно. Нині він, уже дипломований фахівець, як і решта випускників, будує плани на майбутнє.

Богдану підійде не кожна робота, з організаційними моментами може не впоратися. А от там, де можна використати усі свої знання – запросто, впевнений хлопець. І перші пропозиції Богдан вже отримав.

До слова, в Україні розпочався національний відбір до Ігор нескорених – учасники.

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