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Факты / Видео / Україна

Узнала по браслетам и татуировкам: жена погибшего в Изюме рассказала историю бойца

Татьяна Доцяк журналист Факты ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Фото замученного военного, на руке которого были сине-желтые браслеты, облетело весь мир. Изуродованное временем и песком от длительного пребывания в братской могиле тело бойца 93 бригады Сергея Совы узнала жена Оксана.

Недавно она ездила забирать из Харькова своего погибшего мужа и рассказала Фактам ICTV его историю.

Сергей ушел на фронт одним из первых еще в 2014 году. Он был чемпионом Украины по боксу среди юниоров и кинологом. Когда началась война, защищал страну в составе знаменитой 93 бригады.

Полномасштабное наступление застало его в Десне на Черниговщине, где учился на боевого медика. После освобождения Черниговской области отправился на Харьковщину. 19 апреля Оксана поговорила с мужем в последний раз.

– Он сказал, что ситуация крайне сложная. Враг продвигается, их накрывает авиация, тяжелая артиллерия, танки, силы были не равные. Но сказал, что мы будем стоять до конца! И ни одного метра нашей земли мы не отдадим, так и вышло. Не отступил, там остался, – вспоминает жена Оксана.

С тех пор от Сергея не было никаких известий — на поле боя защитника не нашли. Оксана надеялась на плен, лишь бы выжил.

Почти сразу после деоккупации правоохранительные органы обнаружили массовое захоронение в лесу — сотни крестов с номерами, под которыми были по меньшей мере 445 гражданских. Рядом была братская могила, где закопали 17 украинских армейцев. Оксана чувствовала, что там найдут ее мужа.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Именно браслеты, которые отцу подарили тогда еще годовалая дочь Элина и шестилетний сын Марат, а также татуировки на теле стали доказательствами того, что погибший и есть Сергей, примечает Оксана.

– Это дети подарили эти браслеты. У нас двое детей и два браслета. Он никогда с ними не расставался, – рассказывает жена погибшего.

Оксана вспоминает, что когда узнала о грустном известии, то не смогла сдерживать эмоций. Всю боль и отчаяние видели дети. После этого сын Марат принял решение написать письмо с просьбой к президенту наградить папу посмертно и посодействовать скорейшему возвращению тела домой.

Сергея Сову похоронят в родном Никополе. Оксана уверена, что ее муж гордится побратимами из Вооруженных сил Украины.

Сегодня фото с браслетами на руке стало одним из символов борьбы украинского народа за независимость и доказательством страшных преступлений Российской Федерации.

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