Узнала по браслетам и татуировкам: жена погибшего в Изюме рассказала историю бойца

Фото замученного военного, на руке которого были сине-желтые браслеты, облетело весь мир. Изуродованное временем и песком от длительного пребывания в братской могиле тело бойца 93 бригады Сергея Совы узнала жена Оксана.

Недавно она ездила забирать из Харькова своего погибшего мужа и рассказала Фактам ICTV его историю.

Сергей ушел на фронт одним из первых еще в 2014 году. Он был чемпионом Украины по боксу среди юниоров и кинологом. Когда началась война, защищал страну в составе знаменитой 93 бригады.

Полномасштабное наступление застало его в Десне на Черниговщине, где учился на боевого медика. После освобождения Черниговской области отправился на Харьковщину. 19 апреля Оксана поговорила с мужем в последний раз.

– Он сказал, что ситуация крайне сложная. Враг продвигается, их накрывает авиация, тяжелая артиллерия, танки, силы были не равные. Но сказал, что мы будем стоять до конца! И ни одного метра нашей земли мы не отдадим, так и вышло. Не отступил, там остался, – вспоминает жена Оксана.

С тех пор от Сергея не было никаких известий — на поле боя защитника не нашли. Оксана надеялась на плен, лишь бы выжил.

Почти сразу после деоккупации правоохранительные органы обнаружили массовое захоронение в лесу — сотни крестов с номерами, под которыми были по меньшей мере 445 гражданских. Рядом была братская могила, где закопали 17 украинских армейцев. Оксана чувствовала, что там найдут ее мужа.

Именно браслеты, которые отцу подарили тогда еще годовалая дочь Элина и шестилетний сын Марат, а также татуировки на теле стали доказательствами того, что погибший и есть Сергей, примечает Оксана.

– Это дети подарили эти браслеты. У нас двое детей и два браслета. Он никогда с ними не расставался, – рассказывает жена погибшего.

Оксана вспоминает, что когда узнала о грустном известии, то не смогла сдерживать эмоций. Всю боль и отчаяние видели дети. После этого сын Марат принял решение написать письмо с просьбой к президенту наградить папу посмертно и посодействовать скорейшему возвращению тела домой.

Сергея Сову похоронят в родном Никополе. Оксана уверена, что ее муж гордится побратимами из Вооруженных сил Украины.

Сегодня фото с браслетами на руке стало одним из символов борьбы украинского народа за независимость и доказательством страшных преступлений Российской Федерации.

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