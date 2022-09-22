Впізнала за браслетами і татуюванням: дружина загиблого в Ізюмі розповіла історію бійця

Фото закатованого військового, на руці якого були синьо-жовті браслети, облетіло весь світ. Понівечене часом та піском від тривалого перебування у братській могилі тіло бійця 93 бригади Сергія Сови впізнала дружина Оксана.

Нещодавно вона їздила забирати із Харкова свого загиблого чоловіка та розповіла Фактам ICTV його історію.

Сергій пішов на фронт одним із перших ще 2014 року. Він був чемпіоном України з боксу серед юніорів та кінологом. Коли почалася війна, боронив країну у складі славнозвісної 93 бригади.

Повномасштабний наступ застав його в Десні на Чернігівщині, де вчився на бойового медика. Після звільнення Чернігівської області вирушив на Харківщину. 19 квітня Оксана поговорила з чоловіком востаннє.

– Він сказав, що ситуація вкрай складна. Ворог просувається, їх накриває авіація, тяжка артилерія, танки, сили були не рівні. Але сказав, що ми будемо стояти до кінця! І жодного метра нашої землі ми не віддамо, так і вийшло. Не відступив, там залишився, – згадує дружина Оксана.

Відтоді від Сергія не було жодної звістки – на полі бою захисника не знайшли. Оксана сподівалась на полон, аби тільки вижив.

Майже одразу після деокупації правоохоронці виявили масове поховання у лісі – сотні хрестів із номерами, під якими були щонайменше 445 цивільних. Поруч була братська могила, де закопані 17 українських армійців. Оксана відчувала, що там знайдуть її чоловіка.

Саме браслети, які татові подарували тоді ще однорічна донечка Еліна і шестирічний син Марат, а також татуювання на тілі стали доказами того, що загиблий і є Сергій, зауважує Оксана.

– Це діти подарували ці браслети. У нас двоє дітей і два браслети. Він ніколи з ними не розлучався, – розповідає дружина загиблого.

Оксана згадує, що коли дізналася про сумну звістку, то не змогла стримувати емоцій. Весь біль та розпач бачили діти. Після цього син Марат вирішив написати листа з проханням до президента нагородити тата посмертно і посприяти якнайшвидшому поверненню тіла додому.

Сергія Сову поховають у рідному Нікополі. Оксана впевнена, що її чоловік пишається побратимами зі Збройних сил України.

Нині фото з браслетами на руці стало одним із символів боротьби українського народу за незалежність і доказом страшних злочинів Російської Федерації.

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