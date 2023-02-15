Врятував весь екіпаж та бойову машину: героїчна історія українського танкіста

Український танкіст Ігор під ворожими обстрілами врятував екіпаж і бойову машину під час звільнення Харківщини. За свій героїзм він отримав звання Героя України.

На захист Батьківщини Ігор став за власним бажанням у березні. До того часу, до танків не мав жодного стосунку. Уже під час першого бою чоловік проявив мужність і героїзм.

У його танк чотири рази влучили з гранатомета, але Ігор зміг врятувати й екіпаж, і свого “мішку” – саме так військові ласкаво називають свої танки.

– Перше РПГ було в праву сторону, в динаміку попали і від цього попадання у механіка вибив АЗР на зв’язок, механік не чув, – розповідає військовослужбовець.

Ігорю довелося вилізти із машини, щоб буквально достукатися до механіка через шари броні. І все це під щільним вогнем ворога.

– Потім помітив, як метрів десь 200 було посадки, до лісосмуги, там де були окупанти. І побачив, як встає тінь, лупанув із РПГ і впав. Після трьох магазинів вже перестали летіти РПГ, – додав Ігор. Не хотів втратити екіпаж, тобто я за них відповідав, я — командир. У кожного з них вдома сім’ї. І перед тим, як виїжджав у бій, я пообіцяв, що повернемося всі.



Сергій, командир Ігоря, оцінює бій підлеглого на “четвірочку”. Але переконаний: нагорода знайшла свого героя.

– Усе-таки дозволив деяким снарядам із РПГ по собі попасти. А так, те, що він розстріляв, і з автомата розстріляв, і виліз із танка, щоб достукатися до свого механіка-водія, то не кожен би так зміг. Тому я його оцінюю на 4, навіть на чотири з плюсом, тому що окупанти все-таки голови підняли, але він їм помстився за свої траки.

Настрій у наших воїнів – бойовий, а залізні “мішки” готові до подальшого звільнення окупованих територій.

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