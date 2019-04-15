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Все для людей: у Росії представили автозаки для дітей та інвалідів

Усе для людей – Федеральна служба виконання покарань Росії представила нові моделі спецавтомобілів для арештантів, відомих як автозаки.

Вочевидь, готуються більше арештовувати жінок із дітьми та інвалідів, бо серед показаних автівок – обладнані дитячими автомобільними сидіннями та підйомниками для інвалідних крісел.

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Новинки презентували на всеросійській нараді керівників медично-санітарних частин кримінально-виконавчої системи. Чиновники кажуть, що такі авто вже закуповують.

А оглядачі пов’язують процес із нещодавнім рішенням Європейського суду з прав людини, у якому умови перевезення заарештованих у Росії порівняли з тортурами через незручність і тісноту.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як російський журналіст вийшов у прямий ефір з автозаку поліції.

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