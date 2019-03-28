Европейский союз призывает Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных крымских татар после новых обысков в их домах.

Евросоюз призывает Россию прекратить обыски и аресты крымских татар во временно оккупированном Крыму.

Постоянное представительство ЕС при ОБСЕ в Вене выступило с соответствующим заявлением на заседании Постоянного совета.

– Европейский союз обеспокоен сообщениями об обысках домов в незаконно аннексирована Крыму с последующими задержаниями. С момента незаконной аннексии Россией ситуация с правами человека в Крыму существенно ухудшилась. Мы ожидаем, что Россия прекратит давление на крымских татар. Крым – это Украина, – говорится в сообщении.

#EU is concerned about reports on house searches in illegally annexed #Crimea with subsequent detentions; Since illegal annexation by #Russia, #HumanRights situation in Crimea significantly deteriorated. We expect Russia to end pressure on Crimean Tatars. #crimeaisukraine — EU at OSCE (@EUOSCE) 28 марта 2019 г.

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Британское посольство в Украине также выразило обеспокоено незаконными обысками и арестами крымских татар.

– Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. Крым – это Украина, – говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели сразу 25 обысков в крымскотатарских активистов.