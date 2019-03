Евросоюз призывает Россию прекратить обыски и аресты крымских татар во временно оккупированном Крыму.

Постоянное представительство ЕС при ОБСЕ в Вене выступило с соответствующим заявлением на заседании Постоянного совета.

#EU is concerned about reports on house searches in illegally annexed #Crimea with subsequent detentions; Since illegal annexation by #Russia, #HumanRights situation in Crimea significantly deteriorated. We expect Russia to end pressure on Crimean Tatars. #crimeaisukraine

— EU at OSCE (@EUOSCE) 28 марта 2019 г.