Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Борт камикадзе может нести 2,5 килограмма взрывчатки. После того как сбросит ее на вражеские позиции, назад не возвращается.

Учредитель компании ELF Systems Владимир говорит, на счету беспилотников российские системы С-300, станции вражеской РЭБ и склады БК.

Сейчас эти беспилотники по всей линии фронта, от Бахмута до Херсона. Хотя два года назад компания занималась робототехникой и навигацией для сельского хозяйства.

Первую “птичку” смастерили из картона и примитивной аппаратуры. Уже через два месяца после начала полномасштабной войны она улетела на задачу.

Сейчас у разработчиков несколько видов дронов для разных задач. Самолет-корректировщик только что вернулся из Запорожского направления на техническое обслуживание. Его камера с 30-кратным зумом фиксирует обстановку на земле с километровой высоты и корректирует огонь украинской артиллерии.

В дронах есть специальная система возврата, при потере GPS-сигнала он возвращается обратно самостоятельно по координатам, рассказывает соучредитель компании Сергей. БПЛА передает информацию в режиме онлайн, благодаря чему украинская артиллерия точно отрабатывает по целям. Также корректировщик часто работает в паре с дронами-камикадзе. Владимир добавляет, что в 80% своей работы борты проходят вражеские РЭБ.

Главная задача разработчиков – создание системы прорыва. Когда все коптеры будут работать в связке – это будет настоящая армия беспилотников, уверяют специалисты. С воздушными дронами будут вместе работать и те, которые передвигаются по земле, уничтожая врага в окопах.

Дроны относительно недорогое оружие. Хотя и стоят от нескольких десятков тысяч до более миллиона гривен, но врагу они наносят удар в десятки раз дороже, рассказывают в компании. А самое ценное – эта техника сохраняет жизнь украинских воинов.

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