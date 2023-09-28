Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ

На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.

Борт камікадзе, може нести 2,5 кілограми вибухівки. Після того, як скине її на ворожі позиції, назад не повертається.

Засновник компанії ELF Systems Володимир каже, на рахунку безпілотників уражені російські системи С-300, станції ворожої РЕБ та склади БК.

Нині ці безпілотники є по всій лінії фронту, від Бахмута до Херсона. Хоча ще два роки тому компанія займалася робототехнікою і навігацією для сільського господарства.

Першу “пташку” змайстрували з картону і примітивної апаратури. Вже за два місяці після початку повномасштабної війни вона полетіла на завдання.

Зараз у розробників кілька видів дронів для різних задач. Літак-коригувальник щойно повернувся із Запорізького напрямку на технічне обслуговування. Його камера із 30-кратним зумом фіксує обстановку на землі з кілометрової висоти та коригує вогонь української артилерії.

У дронах є спеціальна система повернення, при втраті GPS-сигналу він повертається назад самостійно по координатах, розповідає співзасновник компанії Сергій. БпЛА передає інформацію в режимі онлайн, завдяки чому українська артилерія точно відпрацьовує по цілях. Також коригувальник часто працює у парі з дронами-камікадзе. Володимир додає, у 80% своєї роботи борти проходять ворожі РЕБ.

Головне завдання розробників – створення системи прориву. Коли всі коптери працюватимуть у зв’язці – це буде справжня армія безпілотників, запевняють фахівці. З повітряними дронами разом працюватимуть і ті, які пересуваються по землі, знищуючи ворога в окопах.

Дрони відносно недорога зброя. Хоч і коштують від кількох десятків тисяч до понад мільйона гривень, та ворогу вони завдавати удару в десятки разів дорожче, розповідають у компанії. А найцінніше – ця техніка зберігає життя українських воїнів.

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