Весь пол в крови и невозможные крики: воспоминания мариупольцев о начале войны

Самая болезненная рана великой войны — полумиллионный город Мариуполь, который россияне уничтожали с особой жестокостью и циничностью.

Мариуполь выстоял в 2014-м и, несмотря на то, что 8 лет совсем рядом шла война, развивался экономически, инфраструктурно, его позиционировали как город, в котором стоит жить, работать, строить, инвестировать.

Россияне, повторно ступив на землю города Марии, просто стерли его в фундамент. Теперь Мариуполь – сплошное кладбище. Сколько людей там погибло на самом деле, мир никогда не узнает, потому что сейчас оккупанты заметают следы своих преступлений.

Об аде на земле, который пережили мариупольцы, вспоминаем в годовщину полномасштабной войны.

В последние годы Мариуполь был витриной украинского Донбасса, стал украинским, развивался, на улицах города сине-желтого было даже больше, чем в столице Украины.

Люди из Донецка часто приезжали в Мариуполь, видели, что принесла с собой Россия на оккупированные территории, а что дала оставшаяся в Мариуполе Украина. И это стало причиной того, почему город так жестоко уничтожался.

24 февраля уже были первые обстрелы пригорода, российское нашествие двинулось на город. Со всех сторон наши воины отражали атаки, пылали российские танки и оккупанты. Жители полумиллионного Мариуполя не спешили уезжать, потому что были уверены, что город снова выстоит.

— В первые дни я почему-то был уверен, что все это должно скоро закончиться, должна прийти помощь, Европа и Америка как-то отреагируют, не могут они допустить такого, чтобы Путин начал просто уничтожать украинские города и украинцев, — рассказывает местный.

Никто не ожидал, что россияне так быстро продвинутся с юга, а на четвертый день подойдут к Мариуполю еще и с запада.

С 1 марта город взяли в окружение, обстрелы усилились, россияне били по критической инфраструктуре. В Мариуполе пропал свет, вода, тепло, интернет, связь.

Россияне убивали мариупольцев, которые просто хотели выжить, готовили еду на улице, прятались в квартирах или подвалах.

После массированных атак в больницы свозили сотни раненых.

– Скорая привезла очень много раненых, говорят, мы не успеваем, принимайте. Они складывали на пол и ехали за следующими. И уже пол был весь выложен этими ранеными, каждый кричал. Представляете, 30-40 раненых, одновременно кричащих от боли, — вспоминает детский хирург Александр Мартынцев.

Далее циничный авиаудар по роддому.

Мариупольцы выживали, прятались где могли — магазины, склады, подвалы. Когда обстрелы стихали, выходили смотреть, как умирает их город.

– 20 марта нас выгнали из нашей квартиры кадыровцы, мы перешли жить в подвал. Когда я вышел на один из центральных проспектов Мариуполя, подошел к своему дому, где прожил больше 30 лет, увидел обгоревшие трупы прямо перед входом в подъезд. Как фильмы об апокалипсисе. Просто изуродованный город, – рассказывает житель Мариуполя Евгений Сосновский.

В середине марта ситуация в городе стала катастрофической: заканчивалась еда, вода, люди умирали без лекарств и от холода. Все ждали эвакуации.

Так многие мариупольцы оказались в драмтеатре, там было одно из немногих бомбоубежищ в городе. Сначала прятались работники, потом стало приходить все больше людей.

От драмтеатра мариупольцам обещали эвакуацию, люди приезжали целыми семьями, но коридора не было, и они оставались. Там были беременные, с новорожденными, много детей.

16 марта на драмтеатр россияне сбросили полутонную авиабомбу, прямо на концертный зал, крыша упала. Люди в эпицентре взрыва не имели шанса выжить.

— Мгновение, взрыв, потолок падает на нас. Когда мы открыли глаза, смотрю, сын живой, мы начали себя осматривать. Я нащупала у себя на затылке кровь, сын на одно ухо оглох. Надо было найти мужа, – рассказывает Наталья.

Раненая женщина с сыном понимала, или они выбираются, или погибнут, как ее муж. Еще неделю решались, эвакуационные колонны россияне обстреливали. Впоследствии с другими мариупольцами шли пешком 22 километра к месту, откуда отправлялись автобусы в Запорожье. После 20 марта в городе начались тяжелые сражения. Защитники Мариуполя героически держали оборону.

— У нас в Азове была танковая рота, это 10 единиц, у наступавшего на нас противника чуть ли не в шесть раз больше. У врага было преимущество было во всем, в 3, 4, 5, 6 раз, а кое-где и в 20, — говорит заместитель командира Азова, защитник Мариуполя Илья Самойленко.

Кольцо сужалось, украинские войска были вынуждены отойти на завод Азовсталь, там прятались и гражданские. У россиян тактика одна – убивать всех украинцев. Завод содрогался от взрывов.

Украинские воины боролись за Мариуполь 86 дней, 82 — в полном окружении. Все это время они сдерживали 15 тыс. россиян, готовых пойти на запорожское направление. Деблокировать город было невозможно, 16 мая защитники получили приказ от главнокомандующего сохранить свою жизнь, так они попали в плен. Часть воинов освобождены, но до сих пор там остается 700 героев из Азовстали.

Мариуполь – мощный украинский индустриальный город – уничтожен на 80%. Россияне имитируют там бурную деятельность, но на самом деле заметают следы кровавых преступлений и сносят дома, которые сами обстреливали, демонтируют ставший братской могилой драмтеатр.

Сколько человек погибло в городе — неизвестно, от 20 до 100 тыс. Мариупольцев разбросало по миру, но они верят в ВСУ и освобождение города.

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