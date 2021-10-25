Всюди російське: які товари Україна досі постачає у Росії та чому

Шість років тому Україна повністю припинила авіасполучення з Росією. Тоді уряд ухвалив рішення заборонити всі прямі рейси, які сполучали нас з країною-агресором.

Попри це, поїзди та автобуси продовжують курсувати за незмінними маршрутами: Львів-Москва, Київ-Санкт-Петербург, Харків-Ростов-на-Дону і ще десятки інших напрямів. Російські товари все ще можна знайти на полицях наших магазинів. Які ще зв’язки нас пов’язують з Росією, і чи можна їх розірвати – дивіться у сюжеті.

Росія продовжує бути в трійці головних постачальників товарів до України. Імпорт з країни-агресора порівняно з попереднім роком зменшився майже на 15%. Найактивніше у північного сусіда ми продовжуємо купувати нафтопродукти.

– Певною мірою залежність зберігається. Близько 75% дизтоплива від Росії й Білорусі. По скрапленому газу й дизпаливу навіть немає значних потужностей відповідних для виробництва всередині країни. Тому імпорт наразі є більш затребуваний. Він є більш логічний і економічно обґрунтований з точки зору споживача, – розповідає Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій.

Водночас з бензином ситуація трохи краща. Пальне нашого виробництва займає близько половини ринку, інша частина – імпорт з Білорусі, Польщі й тієї ж Росії. Продовжуємо купувати в агресора й вугілля.

– Зараз везуть звідки? З Казахстану, з Польщі ДТЕК, зі Штатів невеликі обсяги і найбільший обсяг – з Росії. Це антрацит. Його там мало. Цього року його не контрактували. Починаючи з листопада 15-го ми формально не купуємо в Росії газ. Точніше – не купуємо напряму, але споживаємо саме російський. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що у нас реверс з Європою віртуальний. І по суті той газ в наших оселях – це той самий російський газ, тільки пропущений через відповідні підприємства, зареєстровані у Швейцарії, – каже економіст Олег Пендзин.

На початку війни окремі торгові мережі маркували товари з Росії. Зараз такого немає, а товари виробництва РФ на полицях у вільному доступі. Засоби гігієни, мінеральна вода, косметика, бо багато західних брендів виробляють наші північні сусіди.

– У нас немає зараз якихось вкрай жорстких обмежень. Тобто дійсно товари вироблені в Росії, зокрема, це західні торговельні марки. Крім того, є товари, які є не в магазинах, для промислового виробництва. Починаючи, наприклад, від матеріалів – закінчуючи продукцією сільського господарства, – заявив доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Також в Україні продається багато російської побутової техніки та мінеральних добрив. Ще навесні уряд розширив список забороненого з Росії імпорту – під табу потрапили пшениця, соняшникова олія, мийні засоби, папір та картон, інструменти для буріння та багато інших промислових товарів.

Поки наше небо закрите для Росії, автобуси і маршрутки продовжують возити українців до країни-агресора й навпаки. Масштаби вражають – у неофіційних групах розміщують сотні пропозицій щодня.

– Величезна кількість автотранспорту, величезна кількість різноманітних – формальних і неформальних перетинають наші кордони. І возять громадян в обидві сторони, а разом з ними – товари, посилки, передачі різні, – ділиться директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

Нас продовжують об’єднувати торговельні, банкові, інвестиційні зв’язки, але головне – у Росії досі навчаються або працюють мільйони українців.

І хоча з кожним роком пасажиропотік між нашими країнами зменшується, просто в ці хвилини до Росії їдуть десятки автобусів, а тисячі наших громадян працюють на будівельних майданчиках у Підмосков’ї чи в Тюмені.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.