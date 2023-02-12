Втрати армії РФ є значними: що зараз відбувається на Бахмутському напрямку

Головним напрямком удару Російської Федерації в Україні залишається Бахмутський, де РФ має значні втрати живої сили та техніки.

В ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про оперативну ситуацію в Бахмуті та прокоментував останні втрати армії РФ.

– Головним напрямком удару ворога залишається Бахмутський відтинок фронту. Там 167 разів ворог завдав ударів різними типами ствольної реактивної артилерії. Відбулося 41 боєзіткнення, від якого ворог втратив 212 військовослужбовців вбитими та 315 пораненими. У районі самого Бахмуту відбулося 48 обстрілів і 19 боєзіткнень. Бої велися також в районі Торського, Федорівки, Бахмуту, Іванівського, Часового Яру.

Череватий зазначив, що Російська Федерація приділяє також увагу Лиманському напрямку на Луганщині, де ворог намагається завдавати рекордних ударів артилерійським вогнем.

– Наступною великою ділянкою, якій ворог приділяв увагу, є Лиманський напрямок, Луганщина. Там вже багато днів поспіль ворог ставить рекорди з ураження артилерійським вогнем. Цієї доби – 424 обстріли різними типами артилерії, відбулося 23 боєзіткнення. Ворог втратив 69 вбитими та 126 пораненими окупантами, – розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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